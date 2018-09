nuraphone – Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit Ohrhörern ist …

nuraphone – Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit Ohrhörern: Wenn Sie Ihre nuraphones zum ersten Mal auflegen, spielen sie eine Reihe von Tönen. Wenn die Schallwellen in Ihr Ohr eindringen, lösen sie eine Kettenreaktion aus: Sie senden elektrische Impulse an Ihr Gehirn, erzeugen aber auch ein zurückkehrendes Signal, die Otoakustische Emission (OAE). Dieses winzige Signal entspringt der Cochlea und versetzt das Trommelfell in Schwingungen, wodurch es zu einem Lautsprecher wird und den Klang aus dem Ohr wiedergibt. Dieser zurückkehrende Ton ist etwa 10.000 mal kleiner als der, der ursprünglich einging.

Im zurückkehrenden Signal kodiert ist Ihre einzigartige Gehörsignatur. Der Nuraphon verwendet ein extrem empfindliches Mikrofon, um diese zurückkehrende Schallwelle zu erkennen, und eine selbstlernende Engine, um Ihr Hörprofil zu erstellen. All dies geschieht automatisch in etwa einer Minute. Sobald der Nuraphon Ihr Hörprofil erstellt hat, passt er sich Ihrem Hörsystem an und liefert das volle Detail der Musik, die Sie lieben. Ihr Profil wird dann im Nuraphon gespeichert, so dass Sie sich mit ihm verbinden können und von jedem Gerät aus atemberaubende Klarheit hören können.

Ich bin ja immer begeistert von neuen Ideen bei Headsets und probiere da immer gerne neues aus. Als ich diesen Kopfhörer, eher durch Zufall, entdeckt habe war ich sofort angefixt. Ich wollte dieses neue Hörerlebnis unbedingt probieren. Ich war gespannt wie das genau funktioniert und was soll ich sagen? Ich bin begeistert.

Ich höre ziemlich viel über Kopfhörer, ich finde es auch angenehm TV drüber zu schauen, zu daddeln oder für Musik. Daher habe ich einige Kopfhörer hier und schon vieles probiert. Das man hier einen Kopfhörer in in Ears hat war erstmal gewöhnungsbedürftig, trägt sich aber auch echt gut. Man legt sich dann ein Hörprofil an das auf das eigene Gehört angepasst wird via App. Das funktioniert überraschend gut. Die Klangqualität dann ist wirklich hervorragend, ich war extrem überrascht davon wie gut das funktioniert und um wie viel besser das klingt als herkömmliche Kopfhörer in dem Preisbereich.

Ich will eigentlich nur so viel sagen: Hier passt alles zusammen. Das futuristische Design, die in Ears, die tolle Verpackung. Ich kann euch diesen Kopfhörer sehr empfehlen, die Qualität ist ein Genuss, das Hören sowieso und wenn man es in der Verpackung weglegt sieht es auch noch geil aus. Vom auspacken bis zum aufsetzen einfach nur hochwertig. Ich kann es euch sehr empfehlen, auch wenn der hohe Preis erstmal abschreckt, es lohnt sich dennoch.

9,5 von 10 Hörvergnügen