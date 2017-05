Nur vom Feinsten!: Was Verkäufer von der Spitzengastronomie lernen können

Nur vom Feinsten!: Der Vertriebsprofi Uwe-Jürgen Günter-von Pritzbuer eröffnet eine ganz neue Perspektive auf das Thema Verkaufen: Gestalten Sie jede Phase des Verkaufsgesprächs so, dass sich der Kunde fühlt wie der Gast in einem Drei-Sterne-Restaurant. Anspruchsvolle Kunden erwarten eine intensive und individuelle Betreuung. Das Buch zeigt, wie Sie für Premiumkunden das Kaufen zu einem Erlebnis machen und so von Ihren Premiumprodukten mehr verkaufen. Inhalte:Typologie: das Kochbuch für den Erfolg.Emotionale Intelligenz – das »Salz in der Suppe«Was Verkäufer von einem Sternekoch, einem Sommelier und einem Spitzenkellner lernen können Teamarbeit: Verderben viele Köche den Brei? Ihr Verkaufsgespräch als Feinschmeckermenü Preisverkauf oder: »Der Kloß im Hals«

Ich bin kein Verkäufer im eigentlichem Sinne. Ich verkaufe hier jeden Tag mich selbst, also meine Seite, ich gehe Zusammenarbeiten ein, stelle euch Dinge vor, die ich vorher Anfrage und mit Unternehmen kommuniziere, ich verkaufe also eine Dienstleistung im weitesten Sinne und daher kam dieses Buch für mich mehr als nur infrage, weil ich natürlich stetig dran bin mich zu verbessern.

Ich fand die Tipps in diesem Buch sehr interessant, einige Ansätze waren für mich auch neu, beispielsweise wenn es heißt man erreicht seine Kunden am besten über Emotionen. Ein toller Gedanke, der mich lange zum überlegen gebracht hat, wie ich meine Partner eben auf genau dieser Ebene erreiche. Ich werde das Buch ganz sicher noch einige Tage in Beschlag haben und einige neue Ansätze probieren, ich kann euch empfehlen dies auch zu machen, es lohnt sich doch sehr und man sollte sich stetig verbessern wollen, was mit diesem Buch einfach zu gestalten ist. Viel Spaß beim Lesen.