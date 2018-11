Norwegens Naturwunder: Die kleinen Giganten des Nordens / Magie der Fjorde ist eine Dokumentation von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2017.

Letzte Aktualisierung am 8.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Norwegens Naturwunder: In den Bergen Skandinaviens verwandeln Eis und Schnee die Landschaft in eine lebensfeindliche Ödnis – und das monatelang. Dennoch taucht alle paar Jahre hier ein kleines Tier auf und wird zum Star der sozialen Medien. Der Berglemming ist wohl das berühmteste und zugleich das rätselhafteste Tier Skandinaviens. Wie schaffen es die kleinen Nager, dieser Kälte zu trotzdem? Sie leben in einer Parallelwelt – unter der Schneedecke. Ein ganzes Jahr begleiten wir den Berglemming und bleiben ihm dabei mit der Kamera immer dicht auf den Fersen. Eingebettet in die grandiose skandinavische Bergwelt, zeigt dieser Naturfilm alles über Dichtung und Wahrheit rund um den kleinen Giganten des Nordens.

Norwegens Fjorde gehören zum Spektakulärsten was Europa zu bieten hat. Orcas treiben riesige Heringsschwärme tief in die Meeresarme hinein. Lachse ziehen die Flüsse hinauf und in den Tiefen wogen fluoreszierende Seefedern und seltsame Meeresschnecken in der Strömung. Zeitlupen und Zeitraffer, Nachtaufnahmen und teils noch nie gesehenes Tierverhalten fügen sich zu einem hochspannenden Portrait der Fjorde – bei Mitternachtssonne und Mondschein, bei Eis & Schnee und im Glanz der Polarlichter.

Ich fand die erste Dokumentation ein klein wenig besser als die zweite, aber beide waren ansonsten hervorragend. In der ersten ging es um Lemminge, finde ich ja total süß und über die Tierchen wusste ich bisher auch noch nicht so viel. Naja, jetzt schon. So süß wie die Lemminge waren, waren auch diese Dokus umgesetzt. Der Sprecher war sehr sympathisch, es macht richtig Spaß das zu schauen, vor allem weil man durch die Kamerafahrten denkt man ist mitten mit dabei, kann ich euch also sehr empfehlen.

8,5 von 10 süßen Lemmingen