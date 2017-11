Nomadic Homes. Architecture on the move ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag von 2017.

Nomadic Homes. Architecture on the move: Philip Jodidio stellt in diesem Band eine Vielzahl von Formen des mobilen Wohnens vor, von klassischen Campern über luxuriöse Hausboote bis hin zu den Flüchtlingsunterkünften von Shigeru Ban. Jede der vielgestaltigen Behausungen in diesem Band wird mit Innen- und Außenaufnahmen sowie einem Profil von Konzept, Designer und Besitzer erläutert.

Ein richtig cooles Buch, das Ideen zeigt wie man wohnen kann. Umgebauter Container, umgebaute Wohnwagen, Zelten in Bäumen und und und. Das Buch bietet so viele coole Ideen, dass es unmöglich ist hier alle aufzuzählen. Ich selbst träume schon lange von genau so einer Wohnung. Am liebsten ein Hausboot oder einen umgebauten Container. Wie toll das aussehen kann zeigt dieses Buch sehr eindrucksvoll und in gewohnter TASCHEN Qualität, bei der ich mich sowieso immer frage wie man das zu den Preisen schafft. Zum Ende in diesem Buch gibt es einen Container, der genau meinen Vorstellungen entspricht, der ist sehr lang und man kann ihn an drei Stellen ausziehen, ist sehr schwer zu erklären, das war aber einfach genial und ein Traum. Ich kann euch sehr empfehlen hier selbst reinzuschauen, es lohnt sich sehr.

9,0 von 10 Containerowhnungen