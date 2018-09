Nördliche Sporaden Reiseführer Michael Müller Verlag ist ein Reiseführer aus dem Verlag Müller, Michael vom 26. Juni 2018.

Nördliche Sporaden Reiseführer Michael Müller Verlag: Das Buch widmet sich den vier bewohnten Inseln der Nördlichen Sporaden – allesamt attraktive Reiseziele mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Urlaubsangebot. Skíathos glänzt mit einigen der besten Strände Griechenlands, Skópelos, die Hauptinsel des Archipels, präsentiert sich als dicht bewaldetes Eiland mit riesigen Oliven- und Mandelbaumhainen und nicht weniger als 360 (!) grellweißen Kapellen, Kirchen und Klöstern. Alónnissos bietet beste Wandermöglichkeiten durch grüne Pinienwälder und vor allem jede Menge Ruhe und Abgeschiedenheit, und Skýros lockt mit viel Kultur, traditionellen Festen und einem mystischem Faschingsbrauch. Dirk Schönrock, „Griechenlandfan der verschärften Sorte“, gibt einen umfassenden Überblick über eine faszinierende Inselwelt, die lebendige Städte, abgelegene Dörfer, touristische erschlossene Strände und einsame Buchten in idealer Weise vereint.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Auch dieser Reiseführer war wieder mehr als genial, ich bin schon lange gespannt auf die nördlichen Sporaden, griechische Inseln. Griechenland ist zwar zum Leben nicht wirklich angenehm, dort gibt es viele Probleme, aber für einen Urlaub toll, denn Griechenland bietet so viel geschichtliches, man kann dort so viel entdecken und ganz ehrlich: Nach dem reinschauen in diesen Reiseführer stellte ich fest: Eine Woche Urlaub reicht da lange nicht aus. Ich kann euch den Reiseführer sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein, schönen Urlaub.

9,0 von 10 wunderbaren Reisen