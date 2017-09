Noch besser leben ohne Plastik ist ein Buch das zeigt wie schlecht Plastik ist aus dem oekom Verlag von 2017.

Noch besser leben ohne Plastik: Plastic is a killer – so drastisch diese Aussage auch klingen mag, so viel Wahrheit steckt darin: Plastik macht uns und unsere Umwelt krank. Ohne es zu spüren vergiftet vor allem Mikroplastik unseren Alltag. Ob in Duschgel, Kosmetika oder Putzmitteln – tagtäglich sind wir mit Mikroplastik und weiteren unsichtbaren, gefährlichen Stoffen in Kontakt und verschmutzen unsere Gewässer damit. Es ist Zeit, sich endlich davon zu befreien!

Zunächst einmal muss ich sagen, dass es ja kein Geheimnis ist, dass Plastik in vielen Dingen enthalten ist wo es eigentlich nicht hingehört und wo es auch schädlich ist. Doch haben wir wirklich eine Chance unser Leben ohne Plastik zu gestalten? Ich glaube nicht. Das Buch zeigt zwar wie man sich sein eigenes Waschmittel machen kann, wie man intelligenter einkauft und und und, das alles macht auch Sinn, aber begegnet uns Plastik an so vielen Orten im Leben, alleine in unseren Wohnungen, ohne Plastik leben ist meiner Meinung nach nicht möglich, schaut euch mal um, was alles weg wäre, wenn ihr kein Plastik hättet, ihr könntet heute Abend nur noch ein Buch lesen. Dennoch ist es nicht verkehrt etwas bedachter einzukaufen und sich über das Thema Gedanken zu machen, daher kann ich das Buch empfehlen.

7,0 von 10 Plastikflaschen