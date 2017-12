»No Sports« hat Churchill nie gesagt: Das Buch der falschen Zitate ist ein Buch von Ecowin aus dem Jahr 2017.

»No Sports« hat Churchill nie gesagt: Das Buch der falschen Zitate: Wer kennt sie nicht, Churchills berühmte Ablehnung der körperlichen Ertüchtigung? Oder Einsteins düstere Prophezeiung: »Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben.“ Oder Galileis letzten Satz: »Und sie bewegt sich doch!“ Was all diese Sätze gemeinsam haben: Sie sind komplett erfunden.

Ich fand das Buch sehr interessant, so hat man nicht nur Zitate von berühmten Persönlichkeiten richtig gestellt, wie etwa Goethe, Churchill oder auch Einstein. Nein, es gab auch Zitate von heutigen Stars, wie u.a. Lukas Podolski, der ja mal gesagt haben soll, dass Fußball wie Schach sei nur ohne Würfel. Das stammt natürlich nicht von ihm, sondern von Jan Böhmermann, nur hat sich das so rumgesprochen, dass der Großteil, der Menschen, die dieses Zitat kennen, wirklich glauben es käme von Lukas Podolski. Genau so muss das bei den anderen gewesen sein, deren Zitate ich durchaus kenne und überrascht bin, dass diese es entweder doch nicht gesagt haben, oder nur so ähnlich sagten. Ich kann euch wirklich empfehlen hier einmal reinzuschauen, ich fand das Buch, wie gesagt, sehr interessant und kann es sehr empfehlen.

8,0 von 10 Podolski Zitaten