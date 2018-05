No Place Is Home ist das Neueste Album von Welshly Arms und Vertigo Berlin (Universal Music) vom 25. Mai 2018.

No Place Is Home von Welshly Arms: Mit einem feinen Gespür für die amerikanischen Traditionen des Blues und Rock, aber mit einem ebenso guten Gehör für das, was zeitlos und modern klingt, haben sich Welshly Arms innerhalb kürzester Zeit eine treue Fanbasis auf der ganzen Welt erspielt. Das Sextett aus Cleveland/Ohio, das erst 2015 mit Welshly Arms sein Debütalbum veröffentlichte, bewies im vergangenen Jahr viel Mut zu künstlerischer Großspurigkeit und veröffentlichte mit Legendary eine Single, die sich zu einem atemberaubenden Welterfolg entwickelte und in den USA die Top Ten sowie die Top 20 vieler weiterer Nationen erstürmte, darunter auch in Deutschland und Österreich. Innerhalb weniger Monate übersprang der Song die magische Zahl von mehr als 30 Millionen Online-Streams, zählt mittlerweile sogar knapp 50 Millionen Plays auf den digitalen Musikdiensten und manifestierte sich damit als einer der größten globalen (Indie-)Hits des vergangenen Jahres.

Mit Sanctuary erscheint die nächste Single-Großtat dieser ebenso geschichtsbewussten wie zeitlos intensiven Band und damit der nächste Beleg für ihre beachtlichen Qualitäten als Songwriter. Mit seiner nunmehr auch von zeitgenössischer Urban- und R’n’B-Music inspirierten Klangästhetik zeigt Sanctuary darüber hinaus, dass Welshly Arms weit mehr sind als nur geschickt konzipierte Retro-Epigonen des Classic Rock und Soul vergangener Jahrzehnte. Vielmehr belegt die überraschend moderne, staubtrocken auf den Punkt gebrachte Produktion, dass der so genannte Signature Sound, der den meisten Künstlern erst zu breiter Beachtung verhilft, in ihrem Fall weder ein bestimmtes Genre noch Jahrzehnt meint. Entscheidend ist nur eines: dass es stets genügend Soul hat, um Musikhörerherzen auf der ganzen Welt unmittelbar zu berühren. Und zwar in jedem einzelnen Ton.

