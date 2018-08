No Good Deed – Keine Grenzen. Keine Regeln. Keine Gnade ist ein Film mit u.a. Samuel L. Jackson, Milla Jovovich und Stellan Skarsgård von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2002.

No Good Deed – Keine Grenzen. Keine Regeln. Keine Gnade: Eigentlich sollte Detective Jack Friar (Samuel L. Jackson) das Verschwinden eines jungen Mädchens aufklären. Im Zuge seiner Ermittlungen wird er im Haus des zwielichtigen Tyron (Stellan Skarsgård) jedoch Zeuge bei der Planung eines ausgeklügelten Raubkomplotts. Von den Gangstern überwältigt und als Geisel festgehalten trifft er auf Tyrons Freundin Erin (Milla Jovovich). Sie wird vom Kopf der Bande als dessen Eigentum betrachtet, doch auch der kaltblütige Hoop stellt entsprechende Ansprüche auf die hübsche Erin. Subtil nutzt diese die Gelegenheit aus, um die beiden Kontrahenten gegeneinander auszuspielen. Für Jack bietet sich in dem Chaos die Chance, aus seinem Verlies zu entkommen…

Der Film hat es erst jetzt, viele Jahre nachdem er in den USA lief, auf DVD geschafft. Der Film ist bereits 16 Jahre alt. Besetzt ist er klasse, die Darsteller machen ihre Arbeit auch gut und ich muss sagen, dass er ohne Samuel L. Jackson und Milla Jovovich nicht wirklch sehenswert gewesen wäre. Die Story ist die meiste Zeit eher lahm und die Beweggründe der Charaktere undurchsichtig. Spannung kommt da selten auf, es macht lediglich Spaß Samuel L. Jackson und Milla Jovovich zuzusehen in ihren gemeinsamen ruhigen Szenen. Kein Highlight in Hollywood der Film aber durch die Darsteller sehenswert, macht euch einfach mal eine eigene Meinung und schaut mal rein.

6,0 von 10 Banküberfällen