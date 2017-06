Nmbr 9: Bei NMBR 9 wollen alle hoch hinaus. Denn wer die Zahlenplättchen clever kombiniert, legt den Grundstein für das nächste Level. Je höher ein Plättchen liegt und je höher die Zahl, desto besser. Doch Vorsicht: Wer zu viele Lücken lässt, kommt später nicht mehr weiter!

Im Grunde ein ganz simples Legespiel für die ganze Familie. Ziel ist es die Karten so hoch wie möglich zu legen. Der Sinn ist ganz einfach erklärt, denn die Zahlen auf den Karten werden am Ende mit der Ebene multipliziert und wer dann schlau genug legt hat gewonnen. Ganz so simpel ist es aber dann auch nicht, gerade am Anfang, wenn man das Fundament legt muss man schon etwas nachdenken, denn da legt man sich eben das Fundament für das restliche Spiel.

Mehr gibt es dazu auch eigentlich nicht zu sagen, das Spiel machte uns Spaß, mittlerweile haben wir es schon einige Male gespielt und dann bekommt man den Dreh auch irgendwann heraus. Es dauert auch nicht sehr lange, man kann es also immer mal wieder zwischendurch rausholen und eine schnelle Runde spielen. Versucht es doch auch einfach mal. Viel Spaß dabei.