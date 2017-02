Nintendo: Die Downloads der KW 08/2017

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch wieder die aktuellen Downloads der Woche für die Wii U und den 3DS.

Neuerscheinungen für Wii U

forma.8 (MixedBag) – 14,99 Euro (12,49 Euro, wenn man die Nindies@Home Demo heruntergeladen hat, bis zum 23. März)

Harvest Moon 64 (Natsume Inc., N64 VirtualConsole) – 9,99 Euro

Vaccine (RNC) – 9,99 Euro

Wall Ball (RCMADIAX) – 1,49 Euro

Sonderangebote auf Wii U

Trine Enchanted Edition (Frozenbyte) – 6,49 Euro (bis zum 9. März, Preis: 12,99 Euro)

Trine 2: Director’s Cut (Frozenbyte) – 8,49 Euro (bis zum 9. März, Preis: 16,99 Euro)

360 Breakout (nuGAME) – 5,00 Euro (bis zum 23. März, Preis: 7,00 Euro)

Gravity Badgers (Wales Interactive) – 0,99 Euro (bis zum 23. März, Preis: 4,99 Euro)

Infinity Runner (Wales Interactive) – 2,59 Euro (bis zum 23. März, Preis: 6,49 Euro)

Master Reboot (Wales Interactive) – 6,39 Euro (bis zum 23. März, Preis: 7,99 Euro)

Jones on Fire (Joindots) – 4,79 Euro (bis zum 9. März, Standard-Preis: 5,99 Euro)

Queen’s Garden (Joindots) – 5,59 Euro (bis zum 9. März, Standard-Preis: 1,49 Euro)

Defense Dome (HULLBREACH STUDIOS) – 0,88 Euro (bis zum 9. März, Preis: 1,49 Euro)

DLC für den Nintendo 3DS

Swapdoodle – Dollo’s [Nintendo Switch] doodles (Nintendo) – kostenlos

Swapdoodle – The Legend of Zelda: Ocarina of Time #2 (Nintendo) – 2,99 Euro

Swapdoodle – The Legend of Zelda: The Wind Waker #2 (Nintendo) – 2,99 Euro

Sonderangebote für den Nintendo 3DS

Rytmik Ultimate (Cinemax) – 9,99 Euro (bis zum 16. März, Standard-Preis: 17,99 Euro)

The Keep (Cinemax) – 5,99 Euro (bis zum 16. März, Standard-Preis: 9,99 Euro)

Epic Word Search Collection – 5,99 Euro (bis zum 9. März, Standard-Preis: 7,99 Euro)

Epic Word Search Collection 2 – 5,99 Euro (bis zum 9. März, Standard-Preis: 7,99 Euro)

Adventure Bar Story – 3,99 Euro (bis zum 17. März, Standard-Preis: 4,99 Euro)

Adventure Labyrinth Story – 3,99 Euro (bis zum 17. März, Standard-Preis: 5,00 Euro)

Conveni Dream (CIRCLE Ent.) – 3,99 Euro (bis zum 17. März, Standard-Preis: 5,00 Euro)

Kingdom’s Item Shop – 3,99 Euro (bis zum 17. März, Standard-Preis: 5,00 Euro)

Mercenaries Saga 2 – 3,99 Euro (bis zum 17. März, Standard-Preis: 4,99 Euro)

Parascientific Escape Cruise in the Distant Seas – 3,99 Euro (bis zum 17. März)

3D MahJongg (Joindots) – 3,99 Euro (bis zum 9. März, Standard-Preis: 4,99 Euro)

Gardenscapes (Joindots) – 6,39 Euro (bis zum 9. März, Standard-Preis: 7,99 Euro)

Murder on the Titanic (Joindots) – 6,39 Euro (bis zum 9. Mörz, Standard-Preis: 7,99 Euro)

Safari Quest (Joindots) – 5,59 Euro (bis zum 9. März, Standard-Preis: 6,99 Euro)