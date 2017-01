Nintendo: Die Downloads der KW 05/2017

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch wieder die aktuellen Downloads der Woche von Nintendo für die Wii U und den 3DS.

Neuerscheinungen für Wii U

BRICK RACE (RCMADIAX) – 1,49 Euro

COLOR CUBES (RCMADIAX) – 1,49 Euro

Koi DX (CIRCLE Ent.) – 3,99 Euro

Shadow Archer (Ultra Dolphin Rev) – 2,99 Euro

Star Splash: Shattered Star (Snails Animation) – 3,49 Euro

Neuerscheinungen für die Virtual Console von Wii U

Bomberman ’94 (KONAMI, TG-16 VC) – 6,99 Euro

Gradius (KONAMI, TG-16 VC) – 6,99 Euro

DLC für Wii U

Minecraft: Wii U Edition – Villains Skin Pack (Mojang) – 1,99 Euro (erhältlich ab dem 1. Februar)

Sonderangebote auf Wii U

Citadale (Nitrolic Games) – 2,50 Euro (bis zum 2. März, Standard-Preis: 5,00 Euro)

Mortar Melon (Nitrolic Games) – 2,50 Euro (bis zum 2. März, Standard-Preis: 5,00 Euro)

Plenty of Fishies (Nitrolic Games) – 2,50 Euro (bis zum 2. März, Standard-Preis: 5,00 Euro)

Rorrim (Nitrolic Games) – 2,50 Euro (bis zum 2. März, Standard-Preis: 5,00 Euro)

Pinball Breakout (nuGame) – 5,00 Euro (bis zum 2. März, Standard-Preis: 7,00 Euro)

STEEL RIVALS (nuGame) – 5,00 Euro (bis zum 2. März, Standard-Preis: 7,00 Euro)

Epic Dumpster Bear (Log Games) – 3,24 Euro (bis zum 8. März, Preis: 6,.49 Euro)

Word Party (Lightwood Games) – 7,99 Euro (bis zum 23. Februar, Preis: 15,99 Euro)

Dauerhafte Preissenkungen auf Wii U

Defense Dome (HULLBREACH STUDIOS) – 1,49 Euro (vorher: 1,99 Euro)

SDK Spriter (HULLBREACH STUDIOS) – 9,99 Euro (vorher: 12,50 Euro)

Hyperlight EX (CatfishBlues Games) – 4,99 Euro (vorher: 5,49 Euro)

Wii U-DLC-Sonderangebote

Runbow: Extra Val-Hue Bundle – 5,99 Euro (bis zum 16. Februar, Preis: 11,99 Euro)

Runbow: Satura’s Space Adventure – 3,24 Euro (bis zum 16. Februar, Preis: 6,49 Euro)

Runbow: New Costumes and Music Bundle – 3,24 Euro (bis 16 Februar, Preis: 6,49 Euro)

Runbow: Professionals Pack – 0,99 Euro (bis zum 16. Februar, Preis: 1,99 Euro)

Runbow: Winter Pack (13AM Games) – 1,49 Euro (bis zum 16. Februar, Preis: 2,99 Euro)

Runbow: Anime Pack (13AM Games) – 0,99 Euro (bis zum 16. Februar, Preis: 1,99 Euro)

Runbow: Steampunk Pack – 0,99 Euro (bis zum 16. February, Preis: 1,99 Euro)

Neuerscheinungen für den Nintendo 3DS

Poochy & Yoshi’s Woolly World (Nintendo) – 39,99 Euro (erhältlich ab dem 3. Februar)

Lifespeed (Wee Man Studios) – 5,99 Euro

Legna Tactica (KEMCO) – 9,99 Euro

Punch Club (tinyBuild Games) – 9,99 Euro

Sonderangebote auf dem Nintendo 3DS

Power Disc Slam– 4,39 Euro (bis zum 16. Februar, Preis: 5,49 Euro)

Crollors Game Pack (Nvriezen) – 0,99Euro (bis zum 2. März, Preis: 1,49 Euro)

Alien on the run (Joindots) – 3,99 Euro (bis zum 16. Februar, Standard-Preis: 4,99 Euro)

Crazy Construction (Joindots) – 5,59 Euro (bis zum 16. Februar, Preis: 6,.99 Euro)

Epic Word Search Holiday Special – 3,99 Euro (bis zum 23. Februar, Preis: 7,99 Euro)

Splat The Difference– 4,00 Euro (bis zum 23. Februar, Preis: 5,00 Euro)