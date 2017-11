Nils Holgersson – Der Wunsch vom Fliegen & Das Wettfliegen ist eine Kinderserie mit insgesamt 13 Folgen von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2017.

Nils Holgersson – Der Wunsch vom Fliegen & Das Wettfliegen: Was wäre wenn… Du fliegen könntest? Nils kann es! An dem Tag als der schlaue kleine Kobold Athanor den eigensinnigen Nils in einen Winzling verwandelt, ändert sich dessen Leben für immer. An diesem Tag entdeckt Nils, dass er mit Tieren sprechen kann! Auf dem Rücken seines neuen Freundes Martin, dem Gänserich, bricht er zu einer unglaublichen Reise mit außergewöhnlichen Abenteuern auf! Seitdem kann sich Nils seinen sehnlichsten Wunsch erfüllen: hoch und schnell zu fliegen! Außerdem schließt er neue Freundschaften: mit einer Schar von Wildgänsen. Durch Akka, die erfahrene aber auch exzentrische ältere Anführerin der Schar, Gorgo, dem Adler, der glaubt, er sei eine Gans, durch die charmante Daunenfein und ihre zwei rivalisierenden Schwestern lernt der eigenwillige Nils, sich innerhalb einer Gemeinschaft zurecht zu finden…

Die Serie läuft im KiKA, ich hatte da mal von gehört und wollte mir mal mein eigenes Bild machen. Leider empfand ich die Serie genau so wie ich davon gehört hatte. Schlecht. Naja, schlecht würde ich nicht einmal sagen, wie erkläre ich das am besten? Die Serie hat mit der eigentlichen Geschichte von Nils Holgersson nicht mehr viel gemeinsam, ich als alter Knacker weiß das und daher gefällt mir diese neue Umsetzung so gar nicht. Aber Kinder kennen das ja nicht und daher denke ich, dass diese Serie bei Kindern erfolgreich sein wird, denn das was ich beurteilen kann ist gelungen. Also die Animationen sind gut und nicht zu detailliert, eben passend für Kinder. Die Geschichten sind spannend und kurz, ebenfalls genau richtig für die Aufmerksamkeitsspanne. Aber inhaltlich bin ich eben nicht so begeistert, das kann ich schlecht einschätzen wie das Kindern gefällt, ich versuche da neutral zu sein, schaffe es aber nicht ganz. Daher meine klare Empfehlung: Nacht euch selbst ein Bild, lasst eure Kinder selbst mal reinsehen.

5,0 von 10 Kinderserien