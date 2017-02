Nightmare On Elm Street 5 – Das Trauma: Freddy ist nicht in der Lage, die Traumherrscherin zu überwinden, die ihn in Teil 4 vernichtet hat. Deshalb dringt er jetzt in die unschuldigen Träume ihres ungeborenen Kindes ein.

Ich habe die Nightmare on Elm Street Teile mit Freddy Krüger glaube ich so mit 17 oder 18 Jahren gesehen. Damals aber geschnitten, da gab es, soweit ich das sagen kann, noch keine uncut Versionen. Die Versionen auf dieser Blu-ray sind überarbeitet, also ein geiles Bild und ungeschnitten. Wie gesagt, ich war damals sehr jung, das ist nun etwa 20 Jahre her, dass ich die Filme gesehen habe, Zeit sie also noch einmal zu sehen und zwar ungeschnitten.

Die Geschichte im vierten Teil fand ich ja furchtbar, in diesem fünften geht sie sozusagen mit denselben Darstellern weiter und ich dachte mir erst dass das nicht unbedingt sein muss, aber die Geschichte war wieder stärker, weil dieses Mal ein Bestandteil drinnen war, den man vorher nur gehört hatte. Freddys Mutter. Man hat auch die Zeugung von Freddy gezeigt, darüber wurde in den Vorgängern auch immer nur gesprochen. Ich fand diesen Teil also was die eigentliche Story angeht einen großen Schritt in die richtige Richtung. Von den Effekten war er ebenfalls gut, ein wenig trashig, aber cool trashig und die Darsteler haben ihren Job auch gut gemacht, ich bin mit diesem Teil sehr zufrieden und habe auch wieder Lust mir nun die letzten beiden anzusehen.

