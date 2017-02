Nightmare on Elm Street 3 – Freddy Krueger lebt

Nightmare on Elm Street 3: Der Bastard von hundert irren Vätern, der wahnsinnige Killer Freddy Krueger, sucht nach neuen Opfern. Geschrieben hat den trügerisch-unheimlichen Schocker Wes Craven (Scream 1, 2 und 3), von dem auch das Original der Serie stammt. Die letzten Kids aus der Elm Street sind inzwischen in einem Sanatorium untergebracht, wo Freddy sie in ihren Träumen mit unaussprechlichen Grausamkeiten quält. Sie haben nur noch eine letzte Hoffnung: Die Traumforscherin Nancy Thompson (Heather Langenkamp aus dem originalen Nightmare) hat Freddys Hölle überlebt und hilft den Kids nun, den übernatürlichen Psychopathen mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

Ich habe die Nightmare on Elm Street Teile mit Freddy Krüger glaube ich so mit 17 oder 18 Jahren gesehen. Damals aber geschnitten, da gab es, soweit ich das sagen kann, noch keine uncut Versionen. Die Versionen auf dieser Blu-ray sind überarbeitet, also ein geiles Bild und ungeschnitten. Wie gesagt, ich war damals sehr jung, das ist nun etwa 20 Jahre her, dass ich die Filme gesehen habe, Zeit sie also noch einmal zu sehen und zwar ungeschnitten.

Nach dem zweiten Teil, der mir nur so mittelmäßig gefallen hatte, war ich gespannt wie dieser dritte wird, ich hatte mich gewundert, dass man damals nach dem zweiten überhaupt noch einen dritten gedreht hat. Gut das man das getan hat, denn dies war bisher der beste Teil der Serie. Hervorragend gemacht, die Effekte ekelig und realistisch, manche Dinge hatten sogar mich angeekelt. Toll auch die Besetzung mit Patricia Arquette und Lawrence Fishburne. Eine tolle Story auch, mit ein wenig Trash, wenn ich mal den Zauberer erwähnen darf. Aber ich will nicht zu viel verraten, der Film war klasse, genau so stelle ich mir einen Horrorfilm vor. Ich bin jetzt schon so gespannt auf Teil 4.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★