Nightmare on Elm Street 2 – Die Rache: Fünf Jahre sind vergangen, seit Freddy Krueger (Robert Englund) heulend in der Hölle verschwand. Doch jetzt wird ein Neuling in der Elm Street Nacht für Nacht von fürchterlichen Visionen des tödlichen Traumdämons verfolgt. Und wenn es Freddys verkorkster Seele gelingt, vom Körper des Jungen Besitz zu ergreifen, dann kehrt er aus der Totenwelt zurück, um die gesamte Stadt in blutiges Chaos zu stürzen.

Ich habe die Nightmare on Elm Street Teile mit Freddy Krüger glaube ich so mit 17 oder 18 Jahren gesehen. Damals aber geschnitten, da gab es, soweit ich das sagen kann, noch keine uncut Versionen. Die Versionen auf dieser Blu-ray sind überarbeitet, also ein geiles Bild und ungeschnitten. Wie gesagt, ich war damals sehr jung, das ist nun etwa 20 Jahre her, dass ich die Filme gesehen habe, Zeit sie also noch einmal zu sehen und zwar ungeschnitten.

An diesen zweiten Teil konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, Wahnsinn, wie viel man so über die Jahre vergisst. Auf jeden Fall hatte ich mich sehr auf diesen Teil gefreut, weil mich der erste wieder sehr begeistert hatte. Allerdings war dieser zweite Teil nicht mehr so stark. Er war okay als Horrorfilm, aber nicht wirklich schlimm und auch das Freddy nicht mehr wirklich in der Traumwelt war, war seltsam, denn er war in einem Jungen drinnen, was irgendwie den ganzen Ansatz im ersten Teil kaputt gemacht hat. Kann man schauen, diesen Teil der Serie muss man aber denke ich nicht zwingend gesehen haben.

