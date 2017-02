Nightmare on Elm Street 1: Dem Grauen kann niemand entkommen. Zunächst erscheint er Nancy nur im Traum: Ein Monster mit Fingernägeln aus blankem Stahl und Mordlust in den wahnsinnigen Augen. Aber der Mann aus den immer wiederkehrenden Alpträumen überschreitet plötzlich die Grenze der Dimensionen. Niemand kann verhindern, daß er Nancys beste Freundin bestialisch ermordet. Doch sein Blutdurst ist noch lange nicht gestillt. Mit letzter Kraft versucht Nancy die schwarze Macht dieses Wesens zu brechen…

Ich habe die Nightmare on Elm Street Teile mit Freddy Krüger glaube ich so mit 17 oder 18 Jahren gesehen. Damals aber geschnitten, da gab es, soweit ich das sagen kann, noch keine uncut Versionen. Die Versionen auf dieser Blu-ray sind überarbeitet, also ein geiles Bild und ungeschnitten. Wie gesagt, ich war damals sehr jung, das ist nun etwa 20 Jahre her, dass ich die Filme gesehen habe, Zeit sie also noch einmal zu sehen und zwar ungeschnitten.

Angefangen mit diesem ersten Teil, an den ich kaum noch eine Erinnerung hatte. Ich war aber überrascht wie gut die Effekte teilweise heute noch wirken, wenn zb. das Blut aus dem Bett an die Decke spritzt, der Körper eines Mädchens durch das Zimmer gezogen wird oder Freddy brennend umherläuft. Der Rest, also die Gruseleffekte sozusagen waren typisch 80er Jahre, mit denen von heute nicht mehr zu vergleichen, haben aber dennoch sehr viel Spaß gemacht. Freddy Krüger ist eben nicht umsonst zu einem solchen Hype geworden. Es war ebenso klassen den Film endlich mal in voller Länge und ungeschnitten zu sehen. Ich freue mich jetzt darauf endlich Zeit für den zweiten teil zu haben und halte euch natürlich auf dem Laufenden.

