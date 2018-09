Nietzsche: Der Wanderphilosoph ist ein Buch aus dem Mitteldeutscher Verlag vom 1. Juni 2018.

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Nietzsche: Der Wanderphilosoph: Friedrich Nietzsche (1844-1900) ist den meisten durch sein viel zitiertes Diktum »Gott ist tot« bekannt, ohne dass dessen Hintergründe allen klar wären. Das Gleiche trifft für sein Postulat des künftigen »Übermenschen« zu. Überhaupt wird Nietzsches Denken bis heute überaus unterschiedlich interpretiert und bewertet. Dabei war er vor allem eines: ein scharfsichtiger, überaus sprachbegabter Denker, dessen Sichten auf die Welt auch in der Gegenwart Relevanz besitzen.

In der Form des Aphorismus hat er sein adäquates Ausdrucksmittel gefunden. Mit geistreichen Sentenzen regt er seine Leser zum Weiterdenken an. Heinz Schmerschneider stellt den wanderfreudigen Philosophen in einem biografischen Abriss und anhand seiner Werke vor. Ein anregendes Lesebuch für wissbegierige Eilige, das Lust auf mehr macht.

Wer schon immer mal ganz grob etwas über Nietzsche erfahren wollte, sollte in dieses Buch reinschauen, das ist wirklich nur sehr dünn und klein mit seinen 48 Seiten und bietet, wie gesagt, nur einen sehr groben Überblick. Das eignet sich besonders wenn man zb. mal im Bus oder Zug unterwegs ist und nen Stündchen Zeit hat und sich ein bisschen weiterbilden will. Wer sich ernsthaft mit Nietzsche auseinandersetzen will sollte aber zu anderen Büchern greifen, dies ist maximal für ein erstes Interesse, macht aber auch Lust auf mehr, mir hat das gar nicht so schlecht gefallen, daher kann ich euch empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.

7,0 von 10 kurzweiligen Büchern