Nicht wirklich für Dummies, obwohl viele Bücher aus dem Wiley-VCH diesen Titel tragen gibt es einige, die gar nicht so leicht zu verstehen sind und es in sich haben, einige stelle ich euch hier vor.

Nicht wirklich für Dummies

Seit Jahren darf ich euch immer wieder einige Bücher aus dem Wiley-VCH Verlag vorstellen. Diese Bücher tragen den Beinamen „für Dummies“ und sind meistens so gut erklärt, dass ein Anfänger (Das ist mit Dummies gemeint) sie verstehen kann, wenn er sich vorher schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hat. Aber immer wieder gibt es Bücher, die ein bisschen komplizierter sind und da müsste dann nicht für Dummies draufstehen, sondern für Schlauis. In den letzten Wochen habe ich wieder einige Bücher bekommen und diese, die ich euch hier kurz vorstelle waren mir zwar nicht zu kompliziert, aber die haben es ordentlich in sich, dass man sich hier besonders mit der jeweiligen Thematik befassen muss.

Sachenrecht für Dummies Peter Eisenbarth, Michael Grau

Herausgeber: Wiley-VCH

Auflage Nr. 1 (12.09.2018)

Taschenbuch: 400 Seiten

Sachenrecht für Dummies: Wussten Sie, dass das Recht an beweglichen Sachen sich deutlich von dem an unbeweglichen Sachen wie Grundstücken und Immobilien unterscheidet? Haben Sie sich schon einmal gefragt, was überhaupt eine Sache ist und was der Unterschied zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer ist? Wie wird das Eigentum übertragen und welche Rechte und Pflichten entstehen daraus? Antworten auf all diese spannenden Fragen finden Sie in diesem Buch, in dem Michael Grau Ihnen das Mobiliarrecht und Peter Eisenbarth Ihnen das Immobiliarrecht erklären und mit anschaulichen Beispielen Leben in das Thema Sachenrecht bringen.,

TensorFlow für Dummies Matthew Scarpino

Herausgeber: Wiley-VCH

Auflage Nr. 1 (12.09.2018)

Taschenbuch: 320 Seiten

TensorFlow für Dummies: TensorFlow ist Googles herausragendes Werkzeug für das maschinelle Lernen, und dieses Buch macht es zugänglich, selbst wenn Sie bisher wenig über neuronale Netze und Deep Learning wissen. Sie erfahren, auf welchen Prinzipien TensorFlow basiert und wie Sie mit TensorFlow Anwendungen schreiben. Gleichzeitig lernen Sie die Konzepte des maschinellen Lernens kennen. Wenn Sie Softwareentwickler sind und TensorFlow in Zukunft einsetzen möchten, dann ist dieses Buch der richtige Einstieg für Sie. Greifen Sie auch zu, wenn Sie einfach mehr über das maschinelle Lernen erfahren wollen.

Statistik für Ingenieure für Dummies: Dieses Buch ermöglicht Ihnen auf leicht verständliche Weise den Einstieg in statistische Fragestellungen. In einer einheitlichen Darstellungsweise mit wiederkehrenden Abschnitten „So geht?s“, „Darauf kommt es an“, „Das steckt dahinter“ führt es Sie dann zu fortgeschrittenen Themen wie stochastischen Prozessen oder Zeitreihen. Die Formeln und Rechenverfahren, die Sie beherrschen müssen, werden so vorgestellt, dass Sie sie sofort einsetzen können. Die Beispiele stammen aus unterschiedlichen Gebieten. So sehen Sie auch für Ihr Fach, wie die Methoden dort eingesetzt werden.