Nicht nur für Dummies sind Bücher „für Dummies“ die aber alles andere als für Dummies geschrieben wurden, die ein Normalo erst gar nicht versteht, weil es einfach sehr Tief in die Materie geht, diese Bücher stelle ich euch hier vor.

Nicht nur für Dummies

Ich liebe ja diese „für Dummies Bücher“ und freue mich immer, wenn ich euch welche vorstellen kann. Doch auch immer wieder gerate ich an welche, die ganz und gar nicht für Dummies sind, sondern für Menschen, die sich schon in einer gewissen Richtung bewegen und auskennen und eben Wissen deutlich noch einmal vertiefen, wie es etwa für Chemiker das Chemiebuch gibt. Das aber nur als Beispiel, hier möchte ich euch einige Bücher aus dem Verlag vorstellen, die einfach sehr anspruchsvoll sind.

Statistik mit SPSS Alles in einem Band für Dummies: Reale Sachverhalte statistisch zu erschließen und zu analysieren ist eine hohe Kunst. Das Programmpaket SPSS ist dafür ein mächtiges Werkzeug. In diesem Buch lernen Sie anhand zahlreicher Beispiele, welche statistischen Verfahren es überhaupt gibt und wann welches Verfahren angemessen ist. Gleich im Anschluss erfahren Sie, wie diese Verfahren in SPSS implementiert sind und wie Sie sie in Ihrem Fachgebiet nutzen können. So finden Sie Zusammenhänge in Ihren Daten, die statistisch signifikant sind.

Chemie für Dummies John T. Moore

Herausgeber: Wiley-VCH

Auflage Nr. 4 (09.05.2018)

Taschenbuch: 380 Seiten

Chemie für Dummies: Wenn es knallt und stinkt, dann ist Chemie im Spiel! „Chemie für Dummies“ macht deutlich, dass Chemie nicht nur aus Formeln, sondern vor allem aus unzähligen interessanten Stoffen, Versuchen und Reaktionen besteht. In diesem etwas anderen Chemie-Buch lernen Sie die Grundlagen der Chemie kennen und erfahren, wo sich chemische Phänomene im Alltag bemerkbar machen. John T. Moore macht für Sie so schwer vorstellbare Begriffe wie Atom, Base oder Molekül begreiflich und zeigt, wie man mit dem Periodensystem umgeht. Mit Übungsaufgaben am Ende eines jeden Kapitels können Sie dann noch Ihr Wissen überprüfen.

Six Sigma für Dummies Craig Gygi, Neil DeCarlo, Bruce Williams

Herausgeber: Wiley-VCH

Auflage Nr. 3 (09.05.2018)

Taschenbuch: 400 Seiten

Six Sigma für Dummies: Möchten Sie verstehen, was Six Sigma genau ist? Wollen Sie die Vorteile von Six Sigma in Ihrer Firma nutzen und so Abläufe optimieren? Dann greifen Sie zu „Six Sigma für Dummies“ und lassen Sie sich leicht verständlich erklären, was es damit genau auf sich hat. Six Sigma ist eine auf Effizienz ausgerichtete Qualitätssicherungsmethode. Es ist eine quantitative Methode, bei der genau ermittelt wird, wie das Ziel aussehen soll und wie groß die Fehlerabweichung von diesem Idealziel ist, sei es ein Produktionsprozess oder die Kundenorientierung eines Unternehmens. Es ist eine erfolgreiche Methode, viele Unternehmen setzen Six Sigma bereits ein.