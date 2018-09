NHL 19 ist ein Eishockey Spiel von Electronic Arts (EA) vom 14. September 2018.

NHL 19: In NHL 19 kehrt das Eishockey zu seinen Wurzeln – sprich: nach draußen – zurück. Spiele im Freien und arbeite dich in neuen und bekannten Modi vom zugefrorenen See zum Profi hoch. Spiele mit oder gegen mehr als 200 der größten Eishockeylegenden, wie Wayne Gretzky, und genieße die atemberaubende Real Player Motion Tech Gameplay-Technologie. RPM Tech ermöglicht explosives Skating mit schnellerer Beschleunigung und besserer Reaktivität. Außerdem ermöglicht eine neue Kollisionsphysik noch härtere und spektakulärere Checks.

Jedes Jahr spiele ich diese Reihe und EA schafft es jedes Jahr wieder ein Stückchen mehr zu begeistern, ich frage mich wie man dies schafft, das ist einfach unglaublich und auch wenn der ein oder andere oft über EA schimpfen mag, so zaubern sie jedes Jahr wieder ein Highlight nach dem anderen und schaffen es, meiner Meinung nach, dies Jahr das beste NHL hinzulegen was es bisher gab. Begeistert hat mich aufs neue der 3-gegen-3 Modus, der einfach nur eine klasse Action aufs Feld bringt. Das Spiel wird so noch schneller, noch actionlastiger und somit noch spaßiger, ein Modus in dem ich am meisten Zeit investiert habe. Aber auch die neuen Tricks haben es in sich und alle die da gerne rumtüfteln werden sich mega freuen über die neuen Möglichkeiten, meine Finger sind dafür irgendwie zu langsam, daher habe ich mehr Spaß mit dem alten „Pass zuspielen und raufknüppeln“.

Es hat sich in diesem Jahr auch einiges getan. Die Steuerung der Spieler fühlt sich besser an, man hat mehr Kontrolle über Technik und Beschleunigung. Außerdem gibt es jede Menge neuer Animationen, die das Aussehen der Spieler und deren Bewegungen noch realistischer aussehen lassen. Es sind nun auch Legendem im Spiel, das macht richtig Laune mit den besten der Welt, der Eishockey Geschichte zu spielen oder eben gegen sie. NHL 19 hat mich auch in diesem Jahr wieder schwer begeistert und sieht gefühlt in jedem Jahr noch besser aus. Ein Highlight für jeden Eishockey Fan, ihr müsst euch das Spiel unbedingt einmal ansehen.

9,0 von 10 Bodychecks