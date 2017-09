NHL 18 ist die neueste Version des beliebten Eishockey Spieles von Electronic Arts (EA) aus dem Jahr 2017.

NHL 18: EA SPORTS NHL 18 präsentiert die Kreativität junger NHL-Stars mit neuer Creative Attack-Steuerung und dem brandneuen Defensive Skill Stick. Spielen Sie den rasanten, arcadelastigen 3-gegen-3 EA SPORTS NHL THREES-Modus oder erstellen Sie mit dem neuen Expansion Draft Ihr eigenes 32. NHL-Team. Spielen Sie mit den meisten Koop- und Wettkampf-Optionen, die je in einem EA SPORTS NHL-Spiel enthalten waren.

Jedes Jahr spiele ich diese Reihe und EA schafft es jedes Jahr wieder ein Stückchen mehr zu begeistern, ich frage mich wie man dies schafft, das ist einfach unglaublich und auch wenn der ein oder andere oft über EA schimpfen mag, so zaubern sie jedes Jahr wieder ein Highlight nach dem anderen und schaffen es, meiner Meinung nach, dies Jahr das beste NHL hinzulegen was es bisher gab.

Begeistert hat mich der 3-gegen-3 Modus, der einfach nur eine klasse Action aufs Feld bringt. Das Spiel wird so noch schneller, noch actionlastiger und somit noch spaßiger, ein Modus in dem ich am meisten Zeit investiert habe. Aber auch die neuen Tricks haben es in sich und alle die da gerne rumtüfteln werden sich mega freuen über die neuen Möglichkeiten, meine Finger sind dafür irgendwie zu langsam, daher habe ich mehr Spaß mit dem alten „Pass zuspielen und raufknüppeln“.

Das einzige was in NHL wirklich noch fehlt ist ein Storymodus wie in Fifa, dann wäre es für mich nahezu perfekt. Aber in diesem Jahr kommt es nahe an Perfekt heran, ich kann es euch wirklich mehr als nur empfehlen, es man total Laune und vielleicht sie man sich ja auf dem Ice.

9,0 von 10 Bodychecks