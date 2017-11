New York & Paris – Porträt einer Stadt sind zwei Bücher über die wohl schönsten oder beeindruckendsten Städte der Welt aus dem TASCHEN Verlag von 2017.

Paris: Eine Hommage an die Schönheit, Romantik und Poesie der Stadt an der Seine mit rund 300 Bildern. Mit seinem Blick in die Vergangenheit und Gegenwart von Paris, auf seine monumentale Pracht und seinen alltäglichen Charme ist dieses Buch zugleich ein Album legendärer Fotografen wie Atget, Doisneau, Kertész und Cartier-Bresson. Mit einem Anhang mit rund 100 Büchern, Filmen und Schallplatten, die von Paris inspiriert wurden.

New York: Eine fotografische Odyssee durch die Geschichte und die Straßen New Yorks mit Bildern von Weegee, Margaret Bourke-White, William Claxton, Ruth Orkin, Ralph Gibson, Steve Shapiro, Arnold Newman und vielen mehr und einem umfangreichen Anhang mit den besten Büchern, Filmen und Songs über die Metropole am Hudson River.

Wow, das sind vielleicht zwei tolle Bände über zwei noch tollere Städte, die ich so gerne bereisen würde. Paris ist in der Tat geplant für das kommende Jahr oder das Jahr danach. Aber die USA sind für mich noch weit entfernt, wobei ich so gerne mal durch Big Apple gehen würde. So fängt das Buch übrigens passend an, mit einem roten dicken Apfel. Beide Bücher erzählen die Geschichte zweier wunderbarer Städte anhand von unzähligen Bilder in einer sagenhaften Qualität. Die einzelnen Seiten fühlen sich an wie Fotopapier unendlich hochwertig, das man sich fragt wie der Verlag daran noch verdienen kann, denn für das was die Bücher bieten ist der Preis eine Wucht, greift also schnell zu.

9,0 von 10 Großstädten