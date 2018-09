Neuseeland Reiseführer Michael Müller Verlag ist ein Buch aus dem Verlag Müller, Michael vom 26. Juni 2018.

Neuseeland Reiseführer Michael Müller Verlag: Die grüne Doppelinsel down under ist zu einem Synonym für aktive Entdeckungsreisen geworden. Neuseeland, das sind Nebelwälder, tätige Vulkane, Geysire und brodelnde Schlammlöcher, ewig lange, unverbaute Strände und fast 4.000 Meter hohe Gebirge mit großartigen Trekkingtouren wie dem Milford Track – Einsamkeit pur. In den Städten ist man dagegen am Puls der Zeit: in der Millionenmetropole Auckland, der Hauptstadt Wellington, im viktorianischen Christchurch und vor allem in Queenstown, das jedem Adrenalin-Thrill aufgeschlossen gegenübersteht. In 42 Trekking- und Radrouten, der überwiegende Teil durch GPS-Daten gestützt, erschließen sich beliebte wie kaum bekannte Touren durch das Land der Kiwis.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Auch dieser Reiseführer war wieder mehr als genial, ich bin schon lange gespannt auf Neuseeland, man kennt diese wunderbare Insel aus vielen Filmen, wenn es darum geht möglichst eine schöne Natur zu zeigen, ich erinnere da an Herr der Ringe. Ich habe Neuseeland etwas näher kennengelernt, weil ein Bekannter von mir dort für ein halbes Jahr gelebt hat. Der hat da so begeistert von erzählt, das ich am liebsten sofort selbst hingefahren wäre. Aber das ist ein Ziel für den nächsten größeren Urlaub und bis dahin gibt es diesen Reiseführer, der noch mehr Lust drauf macht und mit dem man seinen Urlaub schon mal planen kann, das kann ich euch ebenfalls sehr empfehlen, schönen Urlaub.

9,5 von 10 wunderbaren Reisezielen