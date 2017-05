Medienlügen, Vitamin C als Heilmittel und Vorhersagen – Neues aus dem Kopp Verlag

Was in Syrien tatsächlich geschieht: Ein Hilferuf aus Syrien und ein Appell der Syrer an den Rest der Welt! Glauben Sie nicht, was Ihnen die Mainstream-Medien über den Krieg in Syrien erzählen! Tagtäglich berichten die Massenmedien über den Krieg in Syrien. Zeitungen, Radio und Fernsehen schildern, wie die USA und ihre Verbündeten gegen das »verbrecherische Regime Assad« und gegen islamistische Terroristen vorgehen. Doch dies hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun! Mark Taliano bringt mit diesem Buch die Wahrheit ans Licht. Hier lesen Sie, was Ihnen die Massenmedien verschweigen.

Superheilmittel Vitamin C: Vitamin C: Das perfekte Superheilmittel der Natur Wie kann es sein, dass einer der erfolgreichsten medizinischen Wirkstoffe so wenig Beachtung bei der Behandlung von Patienten findet? Thomas E. Levy enthüllt einen unglaublichen Skandal des Pharmakartells: Bereits vor über 50 Jahren wurde entdeckt, dass hochdosiertes Vitamin C Krebs, Herzerkrankungen und eine Vielzahl infektiöser und degenerativer Erkrankungen heilen kann. Über 50000 medizinische Studien und klinische Tests beweisen seine Wirksamkeit. Doch seine flächendeckende Anwendung wird vom Pharmakartell unterdrückt, und seine Unterstützer werden häufig als Scharlatane diffamiert.

3 Tage im Spätherbst: Die 3-tägige Finsternis Visionen einer globalen Weltkrise, gefolgt von einem kosmischen Eingriff Seit rund 1000 Jahren sagen hellsehende Menschen eine globale Krise voraus, die auf dem Höhepunkt eines kulturellen und moralischen Niedergangs eintreten soll – eine Krise, die in einem Weltkrieg endet. Bevor dieser Weltkrieg jedoch zu einem alles vernichtenden Atomkrieg eskaliert, würde eine kosmische, nicht irdische Kraft oder Macht in das Geschehen eingreifen – so die betreffenden Prophezeiungen – und dem Weltkrieg noch rechtzeitig ein Ende setzen. Wie glaubwürdig sind diese Prophezeiungen? Ist in naher Zukunft tatsächlich mit einer apokalyptischen Katastrophe zu rechnen? Stephan Berndt ist diesen Fragen nachgegangen. Er hat die Prophezeiungen zahlreicher Seher analysiert und interpretiert.

Der Kopp Verlag hat in den letzten Tagen wieder einmal drei interessante Bücher herausgebracht. Wer den Kopp Verlag kennt weiß: Die haben immer interessantes zu berichten, von Verschwörungstheorien bis hin zu Medienlügen etc. Daher darf ich euch diese drei neuen Bücher einmal kurz vorstellen, die ich gerade quer lese. Interessant sind die Ansätze von Vitamin C, wenn gleich es auch Studien gibt die dem Buch widersprechen. Dennoch hat das Buch, wie die anderen beiden auch tolle Ansätze und vieles was man wissen sollte parat. Die Bücher aus dem Kopp Verlag finde ich daher immer spannend, weil sie im Allgemeinen die Sicht auf die Dinge verändern können, so schaut am besten einfach selbst mal rein.