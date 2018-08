Neues aus Büttenwarder 12 – Folge 74-79 sind die aktuellen Folgen der beliebten Serie mit u.a. Jan Fedder und Peter Heinrich Brix von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2017.

Neues aus Büttenwarder 12 – Folge 74-79: 20 Jahre ist es her: Im Juli 1997 wurde die erste Folge der norddeutschen Kultserie „Neues aus Büttenwarder“ im Kreis Stormarn gedreht. Jetzt sind sechs neue Folgen im Kasten. Finden die Bauern Kurt Brakelmann und Adsche Tönnsen darin endlich den Trick, um auf richtig „Nennwert“ zu kommen und reich zu werden? Die Bewohner von Büttenwarder – darunter auch Bürgermeister Günther Griem, Wirt Shorty, Pferdeknecht Kuno , der Dorfpolizist und Onkel Krischan – bekommen in der neuen Staffel jede Menge Besuch. So macht der Funk- und Fernseh-Star René Schlatter (Oliver Wnuk) seine Aufwartung, die Managerin eines international operierenden Großkonzerns (Andrea Lüdke) versucht, alle über den Tisch zu ziehen und mysteriöse Fremde (Ralph Herforth, „Freshtorge“ Torge Oelrich) parken ihr Wohnmobil auf Brakelmanns Hof, um fadenscheinige Forschungen durchzuführen.

Bei den Folgen auf dieser DVD handelt es sich um die Folgen, die im letzten Jahr, also 2017, um die Weihnachtszeit im NDR liefen. Für Sammler natürlich interessant, zum einen weil man die Folgen dann auf DVD zuhause hat und zum anderen weil die Folgen echt witzig waren, wenn auch Jan Fedder fehlt. Was ich persönlich an diesem Release am besten fand: Alle Folgen waren auch auf Plattdeutsch vorhanden, das gibt der Sache nochmal einen besonderen Flair. Außerdem ist eine Bonus DVD mit dabei mit einem Schnitt von den Besten Szenen der letzten 20 Jahre Büttenwarder. Noch besser aber die NDR Quizshow mit einigen Darstellern aus der Serie, die zusammen mit Fans spielen. Grandiose Unterhaltung, eine der besten Serien überhaupt, ich freue mich jetzt schon auf die neuen Folgen im Winter, bis dahin werde ich diese aber sicher noch das ein oder andere Mal schauen. Macht es doch auch.

10 von 10 alten Mofas