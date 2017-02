Neue Wimmelbildspiele im Februar 2017

Mystery Case Files: Ravenhearst Erwacht: Nachdem Du um Haaresbreite aus dem schrecklichen Anwesen Ravenhearst fliehen konntest, findest Du Dich plötzlich völlig unvorbereitet und gegen Deinen Willen in einer Nervenheilanstalt wieder. Das auch noch in derselben Zelle, die Dein Erzfeind Alister Dalimar vor Jahren bewohnte. Dort findest Du seine gefährlichen Enkelinnen und erfährst, dass Du nun die Gabe besitzt, Alisters Erinnerungen zu sehen. Kannst Du entkommen, und Deinen Erzfeind aufhalten, bevor er alles und jeden für seinen irrsinnigen Plan, die Unsterblichkeit zu erlangen, opfert? Stelle Dich der Herausforderung und lüfte ein für allemal das Geheimnis des berüchtigten Ravenhearst.

Mystery of the Ancients: Trübe Wasser: Seltsame Dinge ereignen sich in der Stadt von Mud Creek. Du wurdest von Bob Price und seiner Verlobten zu Hilfe gerufen, um herauszufinden, was ihr Heim befallen hat. Was als alltägliche Untersuchung beginnt, verwandelt sich schnell in eine aufregende Jagd durch das Sumpfgebiet. Gespenstische Figuren lauern an jeder Ecke. Gelingt es Dir, der Stadt zu helfen, bevor es zu spät ist? Finde es in diesem unheimlichen Wimmelbildabenteuer heraus!

Dark Parables: Die Königin der Träume: Lassen Sie sich erneut von der malerischen Welt der Dark Parables-Reihe mitreißen. Lösen Sie den verstrickten Fall der verschwundenen Menschen der Stadt Montafleur in Dark Parables: Die Königin der Träume. Als Meisterdetektiv werden Sie erneut auf die Reise geschickt: Die Menschen der Stadt Montafleur werden von einem furchterregenden Biest heimgesucht, doch das ist nicht alles. Eine schattenhafte Kreatur versetzt die Menschen in Angst und Schrecken, und nun haben Sie jeglichen Kontakt mit Montafleur verloren. Sie müssen herausfinden, was es mit diesen Ereignissen auf sich hat, und wie genau sie zusammenhängen. Dabei bekommen Sie Unterstützung durch den Bund der Rotkäppchen, der Ihre Hilfe dringend benötigt.

Wer mich kennt, weiß: Ich liebe solche Spiele einfach, weil ich mich dabei herrlich entspannen kann. Abends nach einem langen Tag bin ich immer irgendwie kaum noch fähig mich zu konzentrieren und dennoch bin ich durch und durch ein Gamer. Also habe ich irgendwann mal diese Art von Spielen für mich entdeckt. Jetzt leg ich abends gerne mal eines rein und klicke einfach so rum und freue mich ohne viel nachzudenken doch noch irgendwas zu daddeln. Das geht dann soweit, dass ich so ein Spiel dann ab und zu richtig durchsuchte, und merke wie viel Spaß es manchmal macht.