Pfingsten liegt vor uns, viel Zeit mal wieder Dinge zu machen für die oft keine Zeit bleibt, zb. mal wieder so einen richtig schönen Western schauen, vielleicht mal einen der nicht ständig im TV läuft, dann kann ich dir folgende empfehlen, die auch in diesen Tagen neu auf DVD erscheinen.

Neue Westernfilme im Mai

Sein letzter Verrat – Original Kinofassung: Der smarte Vance Britton (Ronald Reagan) und sein Bruder Jeb(Bruce Bennett) stehen während des Amerikanischen Bürgerkriegs auf verschiedenen Seiten. Plötzlich werden auch die Sioux-Indianer in den lodernden Konflikt hineingezogen, denn der skrupellose Händler Sam (John Ridgely) beliefert sie mit Feuerwaffen. Nicht nur Sams Frau Julie (Rhonda Fleming) distanziert sich von diesem krummen Geschäft. Auch die Brüder raufen sich noch einmal gegen Sam und die „Rothäute“ für eine entscheidende Schlacht zusammen…

Canyon River – Schlucht des Grauens: Steve Patrick (George Montgomery), ein Rancher aus Wyoming, hat in Oregon Stiere gekauft. Die sollen durch die Kreuzung mit seinen eigenen Rindern besonders widerstandsfähig werden, damit sie die harten Winter in Wyoming überstehen. Vorerst muss seine Herde aber nach Wyoming getrieben werden, was dadurch erschwert wird, dass sich keine ordentlichen Cowboys anwerben lassen. So ist er gezwungen, eine Gruppe von Taugenichtsen anzuheuern. Was er aber nicht weiß: Viehdiebe sind darauf aus, ihn am Canyon River in einen Hinterhalt zu locken und die Rinder zu stehlen…

Am Marterpfahl der Sioux – Original Kinofassung: Dem ehemaligen Kavallerie-Offizier John Vickers (Edmund O’Brien) gelingt es, einen der drei Männer ausfindig zu machen, die seine Verlobte nach einem Überfall auf eine Bank getötet haben. Bevor er den Mörder tötet, gesteht dieser, dass seine zwei Komplizen in die 7. US-Kavallerie eingetreten sind. Vickers mischt sich daraufhin als einfacher Soldat unter die Truppe, um die beiden aufzuspüren. Während eines Patrouillenritts werden Vickers und seine Kameraden von den Sioux überfallen und festgesetzt. Dort schöpft er einen schlimmen Verdacht, doch kann er seinen Wunsch nach Rache mit der Loyalität zur Armee vereinbaren?

Der Henker – Original Kinofassung: Bundesmarshall Mackenzie „Mac“ Bovard(Robert Taylor) mit dem Spitznamen „Der Henker“ hat bereits drei der vier Gesetzlosen, die einen bewaffneten Raubüberfall begangen haben, dingfest gemacht -nun fehlt ihm nur noch der vierte Mann -John Butterfield (Jack Lord)! Um ihn zu stellen, folgt er ihm in eine kleine Stadt namens North Creek. Dort plant er, den Flüchtigen in einem kleinen Hotel zu schnappen. Doch es kommt alles ganz anders…