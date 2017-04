Ostern liegt vor uns, viel Zeit mal wieder Dinge zu machen für die oft keine Zeit bleibt, zb. mal wieder so einen richtig schönen Western schauen, vielleicht mal einen der nicht ständig im TV läuft, dann kann ich dir folgende empfehlen, die auch in diesen Tagen neu auf DVD erscheinen.

Neue Westernfilme im April

Tal der Rache: Waisenkind Owen Daybright wurde von Rancher Arch Strobie adoptiert und an der Seite seines Sohnes Lee aufgezogen. Obwohl Owen immer wieder Taugenichts Lee aus der Bredouille holt, zeigt sich der wenig dankbar und wird stattdessen von Eifersucht und Angst um das Erbe gepackt. Als die von Lee geschwängerte Lili ihr Baby zur Welt bringt, sieht der bereits verheiratete Lee die Möglichkeit gekommen, Owen aus dem Weg zu schaffen. Er ist den aufgebrachten Brüdern Lilis dabei behilflich, Owen den sie fälschlich für den Vater halten in eine Falle zu locken.

El Lobo: Die California-Yukatan Eisenbahngesellschaft plant eine neue Eisenbahnlinie, die endlich Mexiko und Kalifornien direkt verbinden soll. Doch der rücksichtslose Geschäftsmann J. A. Marsden hat andere Pläne mit dem Land. Deshalb will er mit Hilfe des Schurken El Lobo die Hauptaktionäre der Eisenbahngesellschaft zum Verkauf zwingen. El Lobos Männer ziehen eine Spur von Tod und Verwüstung durch das Land. Nur der der Urenkel des legendären Zorro, ist bereit sich ihnen entgegenzustellen. In der Maske seines sagenumwobenen Urgroßvaters kämpf er gegen die Schurken und verhilft der Gerechtigkeit zum Sieg.

Der Teufel im Sattel: Cowboy Larry Madden will sich für eine vor fünf Jahren erlittene Schmach rächen: Damals verjagte ihn der reiche Rancher Tucker Ordway, weil sich Larry und dessen Tochter Corinna heimlich liebten. Nun fordert Larry Ordway zum Duell und bemerkt, dass dieser erblindet ist. Als Larry dann auch noch erfährt, dass Ordway von Gangster Pearlo und dessen Männern um sein Land gebracht werden soll, stellt er sich auf die Seite seines einstigen Feindes, dessen Tochter er immer noch liebt.

John Wayne – Early Movies: Diese Box enthält folgende Titel:

Die Rancher Fehde 1931

Der Rancher Tim Clark leiht sich von Bob Russell Geld. Russell wiederum stiehlt Clarks Rinder, sodass dieser nicht mehr in der Lage ist, die Schuld abzutragen. Auf diese Art kann sich Russell die Ranch des armen Kerls unter den Nagel reißen. Clark wird zum Silberschürfer und tüftelt an einem Plan, es Russell und dem verkommenen Deputy Bendix heimzuzahlen…

Kampf am roten Fluss 1938

Die Cattleman’s Association bittet die drei Mesquiteers um Hilfe im Kampf gegen eine Bande ruchloser Viehdiebe. Tex Riley ist mit den Mesquiteers befreundet und schlüpft in die Rolle von Stony Brooke, der dadurch die Gelegenheit hat, als Outlaw die Gangsterbande zu infiltrieren.

Das Gesetz in der eigenen Hand 1932

Die Sterne von Texas 1939

Nancy Evans besitzt einen Zirkus, der jedoch von dem verschlagenen George Ward gemanagt wird. Der sabotiert den Zirkus mehrere Male, da er Nancy so zwingen will, ihre Ranch an ihn zu verkaufen. Etwas, das die junge Frau, die die Ranch im Mesquite County von ihrem Großvater geerbt hat, keinesfalls tun will.

General Custer – Die komplette Serie: Der zum Colonel degradierte George A. Custer kommt nach Fort Hays. Dort soll er die Siebte Kavallerie anführen. Als General Terry und die Fünfte Kavallerie von Sioux überfallen werden, sieht Custer seine Chance gekommen, sich zu rehabilitieren.

Das Maschinengewehr – Gatling Gun: Der Krieg gegen die Apachen tobt. Leutnant Wayne Malcolm (Guy Stockwell) und seine Truppen, unter ihnen der Fährtenleser Runner (Woody Strode), finden ein Maschinengewehr, bei dem jedoch der Schlagbolzen fehlt. Sie wollen die Waffe zum Fort transportieren, um sie dort in Stand zu setzen. Auf dem Weg verhaften sie Reverend Harper (John Carradine) und seine Stieftochter, die Apachin Leona. Inzwischen rüstet Indianer Anführer Two Rivers seine Armee zum Angriff. Nur der Einsatz des modernen Kriegsgeräts kann das Leben der Soldaten retten.