Neue Reiseführer von Iwanowski: Norwegen / Mauritius mit Rodrigues / USA-Süden

Neue Reiseführer von Iwanowski sind genau so hochwertig wie die, die wir bisher vorstellen durften mit Zielen die einfach traumhaft sind.

Norwegen macht süchtig! Seine abwechslungsreiche Landschaft mit den schmalen Fjorden und steilen Klippen, den riesigen Gletschern, hohen Wasserfällen, und weiten Tundraregionen sowie das malerische Schärengebiet – all dies reizt 80 % der Urlauber aus Deutschland, immer wieder hierher zurückzukehren, um mehr von der Vielfalt dieses skandinavischen Landes zu sehen. Ferienhausurlauber kommen dabei ebenso auf ihre Kosten wie Sportbegeisterte und Kulturinteressierte. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten in der Hauptstadt Oslo locken pittoreske Städtchen wie Bergen und Trondheim Urlauber an.

Die Tropeninsel im Indischen Ozean zieht jedes Jahr Tausende Besucher in ihren Bann, weil sie viel mehr als nur Strandurlaub zu bieten hat. Aus der beliebten Honeymoon-Destination hat sich ein Paradies für Outdoor-, Tauch- und Sportenthusiasten, Familien, Erholungs- und Kulturreisende entwickelt, die hier ganzjährig perfekte Bedingungen für einen abwechlungsreichen Urlaub finden. Die multikulturelle Gemeinschaft aus Indern, Afrikanern, Chinesen, Europäern und Kreolen spiegelt sich u. a. in der exotischen Küche, den vielfältigen Gotteshäusern und den religiösen Festen wider. Neben herausragenden Luxushotels bietet die Insel auch viele Unterkünfte für ein schmaleres Reisebudget und eignet sich perfekt für einen individuell organisierten Urlaub.

Bei einer Reise durch die Südstaaten der USA stehen nicht allein die landschaftlichen Höhepunkte mit Traumstränden in Florida, Sümpfen im Mississippi-Delta oder der parkähnlichen Landschaft in Tennessee im Vordergrund, auch die Lebensart der Menschen, die Mischung aus französischer, spanischer und englischer Kolonialgeschichte sind ein wichtiger Bestandteil. Kurz: Den Süden sollte man nicht nur sehen, man muss ihn auch erleben.

Neue Reiseführer von Iwanowski: Zunächst sei einmal gesagt, dass dieser Verlag in den letzten Tagen sehr viele Reiseführer herausgebracht hat. Mehr dazu hier. Ich habe mir jetzt dazu drei besorgt, deren Ziele mich schon lange interessieren. Diese Reiseführer sind richtig klasse, das geht schon über einen Reiseführer hinaus und bietet so sehr detailliertes Wissen über die jeweiligen Orte, das man beinahe das Gefühl hat wirklich alles schon zu kennen und es sich nur noch live anschauen braucht, als ob man schon einmal da gewesen ist. Ich kann euch diese Art von Reiseführer wirklich empfehlen, ich auf jeden Fall bin schwer begeistert.

8,0 von 10 wunderschönen Reisezielen