Neue Reiseführer von Iwanowski: Neuseeland / Irland / Shanghai sind neue Reiseführer mit absoluten Traumzielen.

Anfang des 20. Jahrhunderts galt Shanghai als Mekka für Glücksritter, Abenteurer und Menschen, die eine Zuflucht suchten – und alle fanden hier ihren Platz. Als jedoch1949 die Kommunisten die Macht übernahmen, fiel das einstige „Paris des Ostens“ in einen regelrechten Dornröschenschlaf. Erst mit dem Aufbruch Chinas seit Anfang der 1990er-Jahre erlebt die Stadt am Huangpu-Fluss ein wirtschaftliches Wachstum, wie es die Welt bisher kaum gesehen hat.

Wer nach Irland reist, der ist Individualist und sucht eine Alternative zu einem Pauschal- oder Cluburlaub. Der Besucher findet auf der Grünen Insel eine malerische Landschaft mit sanften Hügeln und einsamen Buchten, urige Pubs, eine Fülle an kunst- und kulturgeschichtlichen Stätten sowie fantastische Möglichkeiten zum Wandern, Reiten, Radfahren, Angeln oder Golfen.

Neuseeland ist fest auf der „Weltkarte der Sehnsucht“ verzeichnet. Die harmonische Verbindung von Südseekultur und europäischer Vergangenheit in einer einzigartigen Landschaft ist für viele Individualreisende ein Traum. Mit etwa 1.600 km Längenausdehnung lässt sich das Land zudem gut in seiner Gesamtheit bereisen, dennoch bleibt Raum für Abstecher in unberührte Gebiete – für das Gefühl von Weite und Einsamkeit fernab der Zivilisation…

Neue Reiseführer von Iwanowski: Neuseeland / Irland / Shanghai: Zunächst sei einmal gesagt, dass dieser Verlag in den letzten Tagen sehr viele Reiseführer herausgebracht hat. Mehr dazu hier. Ich habe mir jetzt dazu drei besorgt, deren Ziele mich schon lange interessieren. Diese Reiseführer sind richtig klasse, das geht schon über einen Reiseführer hinaus und bietet so sehr detailliertes Wissen über die jeweiligen Orte, das man beinahe das Gefühl hat wirklich alles schon zu kennen und es sich nur noch live anschauen braucht, als ob man schon einmal da gewesen ist. Ich kann euch diese Art von Reiseführer wirklich empfehlen, ich auf jeden Fall bin schwer begeistert.

8,5 von 10 Traumzielen