Neue Reiseführer von Iwanowski: Nepal und Südafrika sind Ziele die ich unbedingt mal besuchen möchte, ich lade euch ebenfalls ein mit diesen Reiseführern von den Orten zu träumen.

Letzte Aktualisierung am 23.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Südafrika – Reiseführer von Iwanowski: Landschaftlich wie gesellschaftlich ist Südafrika ein Land der Kontraste: Von der malerischen Kapregion mit seinen Weingütern, über die gigantischen Drakensbergen oder die roten Dünen der Kalahari, bis zu den einsamen Stränden am Indischen Ozean oder der einmaligen Tierwelt des Kruger National Park bietet das Land für jeden Urlaubsgeschmack etwas. In Metropolen wie Kapstadt, Johannesburg oder Durban erstrahlt das kosmopolitische Flair der Regenbogennation.

101 Nepal – Reiseführer von Iwanowski: Nepal ist zurück! Schwierige Zeiten liegen hinter dem Land am Südrand des Himalayas. Mehr als eine Dekade Bürgerkrieg brachten Nepal an den Rand des Ruins, um Anfang 2015 verwüsteten die schweren Erdbeben weite Teile des Landes und ließen auch den Tourismus für einige Zeit erstarren. Doch nun boomt dieser wichtige Wirtschaftszweig wieder und immer mehr Reisefreudige zieht es in das Land, das in seiner kulturellen, religiösen und landschaftlichen Vielfalt seinesgleichen sucht. Hier finden sich schneebedeckte Bergriesen unweit von tropischem Urwald, lässt sich diese einzigartige Mischung aus Religionen und Kulturen entdecken und trifft man auf eine kulinarische Bandbreite aus lokalen, indischen, chinesischen und westlichen Einflüssen.

Jetzt schon an den nächsten Urlaub denken, das ist meine Devise. Früh genug den Urlaub planen, dann kann nichts schief gehen und daher habe ich mir mal wieder zwei Reiseführer besorgt mit Zielen, die mich in diesem Jahr interessieren. Zum einen muss ich witzigerweise zugeben, dass ich bei Bauer sucht Frau einen Bauern gesehen habe der in Namibia lebt und mir dachte Afrika, bzw. eher der Süden wäre auch mal ein tolles Urlaubsziel. Außerdem würde ich gerne nach Nepal, da kenne ich bisher nur Bilder, das ist glaube ich auch ein Traum. Iwanowski zeigt wie immer auf sehr beeindruckende Weise warum sich diese Ziele lohnen und man kann mit diesen Reiseführern seinen Urlaub perfekt planen und ins Auge greifen. Dies hab ich nun auch getan und ich weiß zwar noch nicht wo es letztendlich hingeht, aber egal wohin, ich bin durch diese Reiseführer perfekt vorbereitet.

8,5 von 10 wunderschönen Reisezielen