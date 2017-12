Neue Reiseführer von Iwanowski: Namibia und Finnland sind aktuelle Reiseführer aus dem Jahr 2017.

Neue Reiseführer von Iwanowski: Namibia und Finnland: Namibia – das bedeutet faszinierende Weite, Natur pur und Safari-Erlebnisse der Extraklasse! Vor allem sind Namibia-Reisende Individualisten, egal ob sie als Selbstfahrer oder in einer Gruppe unterwegs sind. Finnland, das “Land der Tausend Seen“, lässt Urlauber von seiner Weite, der ursprünglichen Natur und der Stille schwärmen. Ein Eindruck, der süchtig macht, weshalb Finnland-Urlauber oft zu „Wiederholungstätern“ werden.

Jetzt schon an den nächsten Urlaub denken, das ist meine Devise. Früh genug den Urlaub planen, dann kann nichts schief gehen und daher habe ich mir mal wieder zwei Reiseführer besorgt mit Zielen, die mich im kommenden Jahr interessieren. Zum einen muss ich witzigerweise zugeben, dass ich bei Bauer sucht Frau einen Bauern gesehen habe der in Namibia lebt und mir dachte das wäre auch mal ein tolles Urlaubsziel. Außerdem würde ich gerne mal zu Weihnachten in kältere Länder mit Schnee, so in der Richtung von Finnland. Iwanowski zeigt wie immer auf sehr beeindruckende Weise warum sich diese Ziele lohnen und man kann mit diesen Reiseführern seinen Urlaub perfekt planen und ins Auge greifen. Dies hab ich nun auch getan und ich weiß zwar noch nicht wo es letztendlich hingeht, aber egal wohin, ich bin durch diese Reiseführer perfekt vorbereitet.

8,5 von 10 wunderschönen Reisezielen