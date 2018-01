Neue Reiseführer mit Orten in der ehemaligen DDR fand ich total spannend, einfach mal schauen wie es dort nach so vielen Jahren aussieht.

Ich verbinde vieles mit der ehemaligen DDR. Meine Ex-Frau kam daher, ich habe viele Jahre dort verbracht, hatte bis zuletzt ein Ferienhaus dort und fühle mich mit verschiedenen Regionen verbunden. Das ist zum einen die Region um Dresden natürlich und zum anderen Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern weil ich selbst aus dem Norden komme und ganz kurz nach der Öffnung der Grenze mit meinem Stiefvater dorthin gefahren bin. Ich kann mich an diese kurze Reise noch sehr gut erinnern. Ich war damals als Kind erstaunt wie es dort aussieht, wie ein anderes Land, was es im Grunde auch war. Diese Reise und noch einige mehr in die ehemalige DDR, will ich in Bälde einmal wiederholen und kann euch in diesem Zuge diese Reiseführer dazu sehr empfehlen.

Mecklenburg-Vorpommern Reiseführer Michael Müller Verlag: So viel Abwechslung muss sein: Traumhafte Sandstrände und mit Rügen, Hiddensee und Usedom drei bezaubernde Inseln, dazu die Halbinselkette Fischland-Darß-Zingst. Mondäne Ostseebäder wie Binz, Heiligendamm oder Usedoms Dreikaiserbäder und die altehrwürdigen Hansestädte Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald. Prächtige Residenzstädte wie die Landeshauptstadt Schwerin oder die Barlach-Stadt Güstrow, außerdem idyllische Dörfer wie Ahrenshoop. Zauberhafte Landschaften rund um die Mecklenburgische Seenplatte mit einem weit verzweigten Wasserwegenetz und allerorten herrlichste Natur, gehegt in Nationalparks und Naturschutzgebieten. Mecklenburg-Vorpommern macht Reisenden ein schier unerschöpfliches Urlaubsangebot.

Dresden MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag: 1945 komplett zerstört, erstrahlt die Barockstadt Dresden heute wieder in altem Glanz. Bedeutendstes Symbol des Wiederaufbaus ist die Frauenkirche, die 2005 in einer feierlichen Zeremonie geweiht wurde. Seither bestimmt ihre berühmte Kuppel, die „steinerne Glocke“, wieder die Silhouette der Stadt. Nur einen Katzensprung entfernt liegen die anderen berühmten Sights der Stadt: Residenzschloss mit Grünem Gewölbe, Zwinger, Semperoper, Albertinum oder Hofkirche, um nur einige zu nennen. Wer sich trotz aller Hochkaräter nicht auf Dresden beschränken möchte, unternimmt Ausflüge in die Sächsische Schweiz oder macht einen Tagestrip in die nahe gelegene Porzellanstadt Meißen und zum eindrucksvollen Jagdschloss Moritzburg.