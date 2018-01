Neue Reiseführer für Fernziele die ich unbedingt sehen muss, dachte ich mir als ich folgende Reiseführer in den Händen hielt.

Ihr kennt mich ja mittlerweile, ich träume viel von so manch Urlaubszielen. Besonders Inseln haben es mir da angetan und so möchte ich euch einige neue Reiseführer vorstellen, die mir diese Tage in die Hand gefallen sind. Besonders schön, jedenfalls für mich, war dabei Gran Canaria, denn da war ich vor vielen Jahren schon einmal. Gran Canaria ist auch eines der Ziele, die ich mir für die nahe Zukunft gesteckt hatte. Aber auch die anderen Inseln und ferneren Ziele müssen wunderschön sein, richtig vorbereitet, wenn es dann einmal so ist, ist man mit folgenden Reiseführern perfekt.

Baedeker Reiseführer Gran Canaria: Weit gezogene Trockenhänge, Dünen und Kakteen im Süden. Dichte Wälder, blühende Obstbäume und Gemüsefelder im Norden. An die 2 000 Meter hohe Berge in der Mitte. Auf engstem Raum kann Gran Canaria mit sage und schreibe 14 Mikroklimazonen aufwarten – wie im Zeitraffer von Nordafrika bis Südtirol. Die entsprechend vielfältige Tier- und Pflanzenwelt der Insel wartet nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

Baedeker Reiseführer Dubai, VAE: Wie die Stadt der Zukunft wohl aussieht? Nirgends lässt sich das besser in Augenschein nehmen als in Dubai, wo die größten Bauvorhaben der Jetztzeit umgesetzt werden. Für die einen sind sie Ausgeburten menschlichen Größenwahns, für die anderen zukunftsweisende Wunderwerke der modernen Architektur. Und wer könnte diese Architektur besser erklären als jene Experten, die selbst aktiv an der Gestaltung der Region beteiligt sind? Der neue Baedeker verrät Ihnen, wie Sie auf deren versierte Anleitung zurückgreifen können.

Baedeker Reiseführer Island: Bei den Isländern ist Baden ein Volkssport. Machen Sie es wie die Einheimischen und steigen Sie ins wohlig warme Wasser kleiner Bäche, in natürliche Hot Pots mitten in der Einsamkeit oder leisten Sie sich den Luxus der Blauen Lagune, eines zauberhaften Thermalfreibads – der neue Baedeker weist Ihnen den Weg in Richtung Wohlfühloase!

Ibiza & Formentera Reiseführer Michael Müller Verlag: Phatte Beats, Foam-Partys, Drag Queens – ihr schrilles Nachtleben hat die Baleareninsel weltberühmt gemacht. Doch Mallorcas kleine Schwester hat noch ganz andere Reize. Dutzende schöner Strandbuchten offerieren Badevergnügen à la carte, die kleinen Dörfer des Binnenlands überraschen mit originellem Charme, und die Steilküsten bieten atemberaubende Panoramen.

Naxos Reiseführer Michael Müller Verlag: Náxos – das heißt Badevergnügen an prächtigen Stränden, Bergtouren auf den höchsten Gipfel des Kykladen-Archipels und Wander- und Bootsausflüge in die Einsamkeit des Hinterlands. Dazu gibt es üppige Gärten und Ebenen nebst rauen, zerklüfteten Gebirgszügen und unzählige antike sowie mittelalterliche Sehenswürdigkeiten aus venezianischer Zeit. Die größte und landschaftlich vielfältigste Kykladen-Insel, die Ihnen Dirk Schönrock vorstellt, bietet ein buntes Programm abseits vom Massentourismus Griechenlands. Und das Beste dabei: Obwohl der ganz große Urlauberstrom bislang ausgeblieben ist, kann man in modernen Unterkünften wohnen, in vielen verlockenden Tavernen ausgiebig schlemmen und im Hauptort Náxos-Stadt sogar ein ausgeprägtes Nachtleben genießen.

Elba Reiseführer Michael Müller Verlag: Aktivurlauber finden hervorragende Segel- und Tauchreviere vor, aber auch Wanderer und Mountainbiker werden von der erstaunlich grünen Insel begeistert sein. Abends geht es in die quirlige Inselhauptstadt Portoferraio mit ihren verwinkelten Gassen, in der sich schon Napoleon sein Exil so angenehm wie möglich gestaltete. Und wer es ruhiger mag, wird garantiert ein beschauliches Bergdorf aufspüren, wo Trubel und Betriebsamkeit noch Fremdworte sind. Schließlich locken die Nachbarinseln Giglio, Giannutri, Capraia und die Gefängnisinsel Pianosa, die man in einem Tagestrip erkunden kann.

Latium mit Rom Reiseführer Michael Müller Verlag: Die geografische Mitte Italiens besticht seit gut 2700 Jahren mit dem immer noch quicklebendigen Rom. Sie hat aber auch ihre ganz eigenen Reize, die ganz neue Entdeckungen möglich machen. In der geschichtsträchtigen Region haben Etrusker und Römer architektonische und kunsthistorische Spuren hinterlassen, es gibt prächtige antike Villen zu bewundern, gewaltige Zyklopenmauern und geheimnisvolle Nekropolen. Badeurlauber kommen sowohl im Landesinneren im nördlichen Latium am Lago di Bolsena und Lago di Bracciano auf ihre Kosten als auch an der Mittelmeerküste im Süden, wo kilometerlange Sandstrände von malerischen Orten gesäumt werden. Und im gebirgigen, dünn besiedelten Osten versteckt sich mit der Abtei Montecassino eines der bedeutendsten Klöster der Welt. Mittelpunkt Latiums ist und bleibt aber selbstverständlich Rom – mit seiner UNESCO-Welterbe-Altstadt, dem Petersdom, dem Kolosseum und zahllosen weiteren Sehenswürdigkeiten von Weltrang.