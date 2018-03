Neue Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag: Mittel- und Süddalmatien, Südtirol, Niederlande, Costa Brava, Irland & Kreta

Neue Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag: Kreta, Irland, Costa Brava, Mittel- und Süddalmatien, Südtirol, Niederlande, sind die neuesten Reiseführer, mit herrlich schönen Zielen.

Neue Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag

Zunächst sei einmal gesagt, dass dieser Verlag in den letzten Tagen sehr viele Reiseführer herausgebracht hat. Mehr dazu hier. Ich habe mir jetzt dazu drei besorgt, deren Ziele mich schon lange interessieren. Diese Reiseführer sind richtig klasse, das geht schon über einen Reiseführer hinaus und bietet so sehr detailliertes Wissen über die jeweiligen Orte, das man beinahe das Gefühl hat wirklich alles schon zu kennen und es sich nur noch live anschauen braucht, als ob man schon einmal da gewesen ist. Ich kann euch diese Art von Reiseführer wirklich empfehlen, ich auf jeden Fall bin schwer begeistert.

Mittel- und Süddalmatien: Dieser sonnenverwöhnte Küstenstreifen mit dem bergigen Hinterland beginnt kurz vor der schmucken mittelalterlichen Stadt Trogir und zieht sich dann über Split und die Makarska-Riviera mit ihren goldgelben Badestränden hinab in Richtung Dubrovnik, der ‚Perle der Adria‘ mit ihrer prächtigen Altstadt. Vor der Küste liegen Inseln mit einsamen Felsbadebuchten, und das Hinterland lockt mit grandiosen Naturlandschaften wie dem fruchtbaren Mündungsgebiet der Neretva oder den Flusslauf der Cetina, auf der sich Rafting- und Kajakfans austoben können. Viele Städte der Region sind architektonische Leckerbissen und bieten prachtvolle bauliche Zeugnisse der unterschiedlichen Machthaber, die das Land im Laufe der Geschichte beherrscht haben. Das Buch präsentiert die schönsten Land- und Ortschaften mit ihren Sehenswürdigkeiten und enthält ausführliche Informationsteile zu allen reisepraktischen Fragen.

Südtirol: Südtirol ist schon lange kein angestaubter Urlaubsklassiker mehr, sondern attraktives Reiseziel für alle Generationen. Die historischen Städte Bozen, Meran, Brixen und Bruneck verbinden ihre Tiroler Herkunft mit italienischen Akzenten, während in den Tälern zwischen Ortler und Drei Zinnen, Brenner und Kalterer See, Ötztaler Alpen (ja, Ötzi kommt aus Südtirol!) und Rosengarten ungebrochene alpine bäuerliche Tradition samt Trachten und Herrgottswinkel regiert. Das Buch zum Land zwischen Gletschern und Weinbergen enthält viele Wandervorschläge und präzise dokumentierte Mountainbike-touren, die Hälfte davon mit GPS-Koordinaten.

Niederlande: Wasser ist das dominierende Element: Meer, Flüsse und unzählige Kanäle prägen den kleinen westlichen Nachbarn Deutschlands und entsprechend groß ist das Angebot für die vielen Bade- und Wassersportfreunde, die Jahr für Jahr hier ihren Urlaub verbringen. Insbesondere für Familien mit Kindern präsentiert sich das Land als wahres Ferienparadies und als echte Alternative zum Trip in südliche Gefilde. Doch auch wer andere Interessen hat, kann eine Menge entdecken: Städte mit prachtvollen Patrizierhäusern, historischen Märkten und oft bedeutenden Museen, aber auch trubelige Geschäftigkeit in multikulturellen Boomtowns wie Amsterdam und Rotterdam.

Costa Brava: Die Costa Brava ist reif für eine Neuentdeckung, wie sie die lange geschmähte Baleareninsel Mallorca schon hinter sich hat. Denn es gibt sie immer noch, die schönen Buchten und duftenden Pinienhaine der „Wilden Küste“, die gemütlichen Hafenstädtchen und die kilometerlangen, völlig unverbauten Strände. Wer das Reisehandbuch liest, wird schnell wissen, wo die wirklich attraktiven Seiten der Costa Brava zu finden sind. Dazu gibt es jede Menge Informationen über das vielfältige Hinterland mit seinen reizvollen Naturparks, alten Denkmalstädtchen und dem „surrealistischen Dreieck“ des Salvador Dalí. Zehn schöne Wanderungen entlang der Küste und in die Berge sind im Reisehandbuch vertreten. Doch auch die Highlights der nahen Millionenstadt Barcelona werden vorgestellt. Komplettiert hat Thomas Schröder das Handbuch durch eine Fülle praktischer Reise-Informationen zu Hotels und Pensionen, Campingplätzen, Restaurants, Schiffsausflügen und Verkehrsverbindungen.

Irland: Ist die „Grüne Insel“ wirklich ein Patchwork unverdorbener Landschaften? Hat jedes Dorf einen Pub? Was macht Dublin zur heimlichen Hauptstadt der englischsprachigen Literatur? Wie unverfroren muss man sein, um in den Fluten des Atlantik baden zu können? Und wie meistern die Iren die Bauchlandung des keltischen Tigers? Diesen und anderen Fragen ist Ralph-Raymond Braun in seinem im Michael Müller Verlag in siebter Auflage erschienenen Buch nachgegangen. Er hat dabei die düsteren Hinterhöfe Dublins genauso erkundet wie halsbrecherische Klippen am Atlantik oder bizarre Mondlandschaften. Ist in feuchte Steinzeitgräber gekrochen, hat faszinierende Höhlenlabyrinthe erforscht, sich in Moor nasse Füße geholt und begrüßt manches Schlossgespenst inzwischen als alte Bekannten. Außerdem wurden neue Wanderwege und alte Wasserstraßen aufgespürt, Betten getestet, Speisen gekostet, Fahrpläne studiert und die irische Gemütslage am Tresen und anhand von Ryan Tubridy’s „Late Late Show“ erkundet.

Kreta: Die Keimzelle europäischer Kultur wartet mit eindrucksvollen Zeugnissen einer großen Geschichte auf: Dabei sind sowohl der minoische Palast von Knossos, die alte römische Inselhauptstadt Gortis und das Kloster Arkadi, das an die Zeit der Türkenherrschaft und an den Widerstand der Kreter erinnert, von Bedeutung. Aber auch Individualreisende kommen durchaus auf ihre Kosten – es gibt sie noch, die unbebauten Strände und malerischen Buchten, vor allem im Südteil der Insel Kreta. Wer sich die Mühe macht, das Inselinnere, etwa zum Wandern, aufzusuchen, kann in den Bergdörfern noch heute gelebte Traditionen vorfinden.