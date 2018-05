Neue Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag: Kroatische Inseln und Küstenstädte, Piemont, Apulien, Stockholm, Bodensee und Ostseeküste sind die neuesten Reiseführer, mit herrlich schönen Zielen.

Neue Reiseführer aus dem Michael Müller Verlag

Zunächst sei einmal gesagt, dass dieser Verlag in den letzten Tagen sehr viele Reiseführer herausgebracht hat. Mehr dazu hier. Ich habe mir jetzt dazu vier besorgt, deren Ziele mich schon lange interessieren. Diese Reiseführer sind richtig klasse, das geht schon über einen Reiseführer hinaus und bietet so sehr detailliertes Wissen über die jeweiligen Orte, das man beinahe das Gefühl hat wirklich alles schon zu kennen und es sich nur noch live anschauen braucht, als ob man schon einmal da gewesen ist. Ich kann euch diese Art von Reiseführer wirklich empfehlen, ich auf jeden Fall bin schwer begeistert.

Kroatische Inseln und Küstenstädte:Kroatien ist ein Land der Inseln. Mehr als tausend sind es, die der über 1.700 km langen Festlandküste der Adria vorgelagert sind. Viele davon sind klein und unbewohnt. Andere wie z. B. Cres, Krk und Pag sind seit Urzeiten besiedelt und haben sich im europäischen Tourismus längst einen Namen gemacht. Außer mit schönen Stränden locken sie mit reizvollen Fischerdörfern und Zeugnissen einer langen und reichen Kulturgeschichte. Und am Festland warten große Hafenstädte auf eine Neuentdeckung. Rijeka, Zadar oder Dubrovnik sind mit ihren mittelalterlichen oder venezianisch geprägten Zentren ein echtes Erlebnis. Auf 684 Seiten verrät Lore Marr-Bieger ihre schönsten und spannendsten Detailinformationen.

Piemont:Wie ein schützender Umhang legt sich der Westalpenbogen mit seinen imposanten Viertausendern um Italiens größte Festlandsregion. Tief eingeschnittene Täler bieten Wanderern zahllose Möglichkeiten. Die Region ist aber auch ein Lieblingsziel von Weinkennern, für die das Piemont mit seinen Spitzengewächsen mindestens so bedeutend ist wie die Toskana. Wein oder Wandern könnte also die Frage sein, wären dazwischen nicht noch unzählige Kulturstädte – allen voran Turin, der Residenzstadt der Savoyer. Darüber hinaus führt die Reise an den Lago Maggiore, ins französisch geprägte Aostatal mit seinen grandiosen Skigebieten und zu Orten mit solch klingenden Namen wie Asti, Alba, Barolo und Barbaresco.

Apulien:Über Apulien liegt ein detaillierter Führer von Andreas Haller zum äußersten Südosten des italienischen Stiefels vor. Die Mezzogiorno-Region präsentiert sich dem Besucher auf knapp 20.000 qkm Fläche und auf fast 800 Küstenkilometern an zwei Meeren vielschichtig und abwechslungsreich: Von der Ebene der Tavoliere um Foggia bis zum felsigen, im Innern über 1000 m hohen Gargano, dem Sporn des Stiefels, oder der lang gezogenen Stiefelferse, dem Salento, sind alle Sehenswürdigkeiten enthalten. Dazu Badeurlaub vom Feinsten an den weißen Sandstränden des Gargano, bummeln in Lecce und viel Geschichte in Castel del Monte.

Stockholm:14 Inseln, 50 Brücken, ein Drittel Wasser, 27 Quadratkilometer Nationalpark: Schwedens stilvoll-entspannte Hauptstadt zeigt sich frisch und grün – und lockt zunehmend City-Tripper an. Lisa Arnold führt in neun Touren durch die Stadt, unternimmt Ausflüge zu Parks und Schlössern, in die Schären, nach Gripsholm und nach Uppsala. Außerdem: eine ausführliche Fahrradtour durch Djurgården, ein Extra-Kapitel für Familien und für Reisende mit kleinem Geldbeutel und zwei Themenschwerpunkte: Stockholm im Winter und zu Wasser.

Bodensee:Die Landschaft rund um den Bodensee besticht durch ihren fast mediterranen Charme: blühende Obstgärten, sonnendurchflutete Rebhänge, mittelalterliche Städtchen mit winkeligen Gassen, malerische Dörfer hinter Moränenhügeln – der Süden ist zum Greifen nahe. Badener, Schwaben, Bayern, Österreicher, Schweizer sorgen für eine multikulturelle Atmosphäre in der boomenden Region. Kulturlauber wandeln auf den Spuren einer jahrtausendealten Geschichte, Fahrradfahrer umrunden den See und Wassersportler nutzen die schier unerschöpflichen Möglichkeiten. Das Buch begleitet den Reisenden nicht nur auf den Hauptrouten rund um den See. Hans-Peter Siebenhaar, der über den Bodensee seit mehr als einen Vierteljahrhundert erkundet, führt in die noch unbekannten Ecken des Dreiländerecks und widmet sich ausgiebig den kulinarischen, sportlichen und kulturellen Erlebnismöglichkeiten.

Ostseeküste:Auf über 200 Kilometer Länge erstreckt sich die Ostseeküste von Lübeck bis Kiel. Steilküste und weite Strände wechseln sich ab. Dazwischen liegen viele Ostseebäder mit klangvollen Namen und langer Tradition, aber auch ruhige kleine Ortschaften. Am Ende der Küstenlinie ragt wie eine Krone die Sonneninsel Fehmarn aus dem blauen Meer, die auch als Dorado der Windsurfer gilt. Hinter dem Küstenstreifen breitet sich die Holsteinische Schweiz aus, eine sanft-hügelige, waldreiche Landschaft, die von zahllosen Seen überzogen ist. Architektonisches Markenzeichen der Region sind die vielen Landgüter und Herrenhäuser, die fast wie Schlösser wirken. Nicht wegzudenken sind aber auch die zahlreichen reetgedeckten Bauernkaten, die den Dörfern eine ganz eigene Note verleihen. Dieter Katz entführt den Leser in abgelegene Dörfer und geschichtsträchtige Städte, präsentiert die schönsten Strände und beschreibt zwölf erlebnisreiche Radtouren und Wanderungen durch die Region. Viele nützliche Hinweise zu reisepraktischen Fragen runden das Buch ab.