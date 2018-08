Neue PS4 Spiele von Headup Games erreichten mich diese Tage, ich möchte euch die Neuheiten hier einmal vorstellen.

Neue PS4 Spiele von Headup Games

Ich muss es ja zugeben, ich bin ja eigentlich ein Xbox-Fanboy, habe mir aber nun eine PS4 gekauft. Es gibt so tolle exklusive Titel für die PS4, dass man einfach nicht drumherum kommt diese auch spielen zu wollen. Ich mag nach der Arbeit aber auch so kurzweilige Spiele gerne, in denen man sich immer mal wieder nen Stündchen drin verlieren kann, da kann ich wunderbar bei abschalten, einige solche Titel kommen von Headupgames, ein Publisher den ich für solche Spiele wirklich gerne mag. Die Jungs dort haben auch ein paar Spiele neu auf die PS4 gebracht, die ich euch wirklich nur empfehlen kann, es sind diese:

Dead Cells: Dead Cells ist ein von Castlevania inspirierter Action-Plattformer, der es dir erlaubt, ein weitläufiges, sich ständig veränderndes Schloss zu erkunden … vorausgesetzt, du bist in der Lage, dich an seinen Bewahrern vorbeizukämpfen. Um das Spiel zu schlagen, müssen Sie 2D „Seelen-Lite-Kampf“ mit der allgegenwärtigen Drohung des drohenden Todes meistern. Keine Kontrollpunkte Töten, sterben, lernen, wiederholen.

Hero Defense – Haunted Island: Hero Defense – Haunted Island bietet dem Spieler fünf einzigartige Helden, die sich durch verschiedene Arenen kämpfen, um Count Necrosis zu besiegen.Um den mächtigsten Vampir der Welt zu zerstören, muss sich ein Team von Slayern durch Legionen von Untoten schlagen. Hero Defense – Haunted Island fordert Fans von MOBAs, RPGs und Tower Defense-Spielen heraus, um ihre aktualisierbaren Helden strategisch zu manövrieren, um Horden von unheimlichen Creeps zu zerstören.

Runbow: Runbow ist ein schnelles, hektisches Spiel, das dich für mehr zurückhalten wird. Die Welt ändert sich mit jedem Streichen des Hintergrunds. Sobald der Hintergrund mit der Farbe von Plattformen oder Elementen der Umgebung übereinstimmt, verschwinden sie. Wenn du nicht sehen kannst, existiert es nicht – so einfach ist das. Mit unzähligen Spielmodi für bis zu neun Spieler online oder vier Spielern vor Ort und einem riesigen Singleplayer-Modus ist Runbow der verrückte, farbbasierte Platformer, auf den du gewartet hast.

7,5 von 10 kurzweiligen Spielen die Laune machen