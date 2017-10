Neue Mangas von KAZÉ Manga sind Mangas auzs den KAZÉ Verlag von 2017.

Haikyu!! 01: Shoyo ist ein Ass am Volleyball-Netz, niemand springt so hoch wie er. Sein großes Talent bringt ihn an die Karasuno-Oberschule, mit deren Team er seinen Traum wahrmachen und es ganz nach oben schaffen könnte. Doch plötzlich steht er seinem größten Kontrahenten gegenüber: dem arroganten Tobio. Das Probespiel hat noch nicht begonnen, da fliegen zwischen den beiden schon die Fetzen und sie werden kurzerhand vor die Tür gesetzt. Wer kein Teamplayer ist, fliegt eben raus!

Haikyu!! 02: Nanu? Shoyo und Tobio streiten plötzlich gar nicht mehr? Keine bissigen Kommentare, kein beleidigtes Schmollen? Da stimmt doch was nicht! Für das Probespiel haben sie sich zusammengerissen und gezeigt, dass sie auf dem Spielfeld eine ziemlich gute Kombi sind. Schulter an Schulter fiebern sie ihrem ersten offiziellen Spiel als Teil des Karasuno-Teams entgegen, als wären sie die besten Freunde. Aber ob der Frieden bis zum Anpfiff hält?

Inspector Akane Tsunemori (Psycho-Pass) 01: Die Technologie der Zukunft garantiert ein Leben in Sicherheit, denn jeder Bürger besitzt einen „Psycho-Pass“, auf dem Informationen über seine mentale Verfassung gespeichert sind. Signalisiert dieser Gewaltpotenzial, kann der Betroffene in Gewahrsam genommen werden, noch bevor er ein Verbrechen begeht. Ein perfektes System, effizient und fehlerfrei. Das glaubt auch die junge Akane Tsunemori, bis sie als Inspector die düstere Kehrseite dieser Methoden durchschaut …

Mein wildes Geheimnis 01: Neue Schule, neues Glück? Komugi nimmt für ihren ersten Schultag allen Mut zusammen. Aber als einer ihrer Mitschüler zur Begrüßung an ihr schnüffelt, ist sie ganz schön verunsichert. Zurecht, denn Rin entpuppt sich als Wolf! Und nicht nur er, sondern jeder der vier beliebtesten Jungs der Schule hat ein tierisches Geheimnis. Komugi fühlt sich trotzdem immer mehr zu Rin hingezogen und ist damit nicht nur den Mädchen an der Schule ein Dorn im Auge.

Shinigami X Doctor 01: Auf den kargen, ausgedörrten Böden der Zukunft wachsen schon längst keine Pflanzen mehr. Die meisten Leute wissen nicht mal mehr, was das Wort „Blume“ bedeutet. Doch es gibt eine letzte, teuflische Saat, die sich ausbreitet und die Menschen vergiftet — die Shinigami-Blume. Mit ihren Pollen ergreift dieser Schmarotzer Besitz von seinem Wirt und frisst ihn langsam von innen heraus auf. Doktor Ichinose ist einer der wenigen, auserwählten Ärzte, die ein Mittel gegen diese Seuche zur Verfügung haben. Aber die Ärztevereinigung blickt argwöhnisch auf den starrköpfigen Eigenbrötler und lässt ihn nicht aus den Augen.

Das ist schon wieder ein ganzes Weilchen her, dass ich einen Manga gelesen habe, früher habe ich das mal richtig gerne gemacht. Es wurde auf jeden Fall wieder mal Zeit und so habe ich mal geschaut was es gerade neues gibt und wurde bei KAZÉ schnell fündig. Fiese fünf Mangas hatte ich mir ausgesucht und bin begeistert. Natürlich war es erst einmal wieder gar nicht so leicht von rechts nach links zu lesen, aber man gewöhnt sich auch wieder schnell daran. Ich liebe es ja Mangas zu lesen in der Badewanne, so war gestern ein langer Badetag. Alle fünf haben mir super gefallen, daher stelle ich sie euch zusammen vor, ich kann euch nur empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen, wenn Du Manga Fan bis. Viel Spaß beim Lesen.

7,5 von 10 tollen Mangas