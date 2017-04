Ostern liegt vor uns, viel Zeit mal wieder Dinge zu machen für die oft keine Zeit bleibt, zb. mal wieder so einen richtig schönen klassischen Film schauen, vielleicht mal einen der nicht ständig im TV läuft, dann kann ich dir folgende empfehlen, die auch in diesen Tagen neu auf DVD erscheinen.

Neue klassische Filme im April

Across the Tracks Freunde, Rivalen… Brüder: Billy Maloney (Ricky Schroder), ein jugendlicher Autoknacker, kehrt nach seiner Entlassung aus der Besserungsanstalt nach Hause zurück. Mit seinem älteren Bruder Joe (Brad Pitt) geht er nun auf dieselbe High School. Joe nutzt dort sein läuferisches Talent, um an ein Stipendium für die Universität zu gelangen. Er ist sehr beliebt und gilt als Star an der Schule, während Billy ein Außenseiter bleibt. Joe überredet Billy, der sich auch als laufbegabt herausstellt, sich ebenfalls in einer Laufgruppe anzumelden. Joe versucht immer wieder seinem jüngeren Bruder zu helfen, der zudem noch unter Albträumen leidet. Als Billys alter Freund Louie versucht, ihn in illegale Drogengeschäfte zu verwickeln, spitzt sich der Konflikt zwischen den Brüdern zu.

Der Goldschatz des Christoph Columbus: Bei seinen Ermittlungen zu einem spektakulären Museumsraub fällt Detective Carl McBride (Coby Ryan McLaughlin) der Überrest eines Gemäldes in die Hände. Sein Bruder Bryan (Stephen Baldwin), der als Kartograph im Verteidigungsministerium arbeitet, identifiziert das Beweisstück als Teil der sagenumwobenen Schatzkarte von Christoph Kolumbus, die unermessliche Reichtümer verspricht. Dafür interessiert sich auch Ricardo Arterra (Hannes Jaenicke), Gangsterboss und Drahtzieher des Museumsraubzuges. Er lässt Carl von seinen Männern entführen und nimmt ihn mit auf die Schatzsuche nach Panama. Bryan will seinen Bruder retten. Doch ein Orkan lässt die kleine Chartermaschine über dem Dschungel, nahe des vermuteten Schatzes, abstürzen. Zusammen mit der Pilotin Carrie Walker (Nicolette Sheridan) und zwei weiteren überlebenden Passagieren müssen sie sich nun durch den Urwald des Regenwaldes kämpfen. Ein dramatischer Showdown zwischen Bryan und den Gangstern, die in ihrer Gier nach dem Goldschatz über Leichen gehen, bahnt sich an …

Die sündige Stadt: Der schalkhafte Landstreicher Georgi wird von den korrupten Honoratioren einer Kleinstadt mit dem berüchtigten staatlichen Revisor verwechselt. Der Bürgermeister lädt ihn zu einem pompösen Abendessen ein, in dessen Verlauf sich seine kapriziöse Frau Maria mit dem lustigen Fremden anfreundet. Georgi bekommt indes Skrupel und will fliehen, doch sein überraschend aufgetauchter Freund Yakov hält ihn auf. Er hat es auf die Reichtümer der Stadt abgesehen. Als auch noch die aufrechte Küchenmagd Leza Georgi bittet, als Retter in der Stadt zu bleiben, lässt er sich schließlich auf das Spiel ein …

Alice im Wunderland: Diese Version von Lewis Carrolls Kindergeschichte mischt reale Schauspieler und Puppen. Alice wird alleine in ihrem Zimmer langweilig. Ihre Gedanken verlieren sich und sie schläft ein. Als sie aufwacht, sieht sie ein weißes Kaninchen, welches offensichtlich in Eile ist. Sie jagt ihm hinterher und merkt bald, dass sie nicht mehr in ihrer Welt ist. Die unglaublichsten Abenteuer erwarten das junge Mädchen.

Ingmar Bergman (2 Filme): Frauenträume Suzanne, die Leiterin einer Modeboutique, begleitet ihr junges Model zu einem Fotoshooting nach Göteborg. Während sich Suzanne mit ihrem einstigen Liebhaber trifft, lernt das Model Doris einen älteren Gentleman kennen, der sich anbietet, ihr die wunderschöne Robe zu schenken, die sie gerade im Schaufenster bewundert. Suzanne und Doris verbringen einen wunderschönen Abend. Jede mit dem Traummann an ihrer Seite, bis plötzlich die Ehefrau bzw. die Tochter den Abend frühzeitig beendet. Sehnsucht und Selbstachtung, Altern und Scheitern spielen in beiden Begegnungen eine Rolle. Eine merkwürdige Freundschaft entwickelt sich … Schiff nach Indialand Kurz bevor er erblindet nimmt ein Kapitän eine Varietetänzerin zu sich auf sein Schiff. Dort verliebt sich sein Sohn in das Mädchen. Es entwickelt sich ein Eifersuchtsdrama, das erst 7 Jahre später endet. Der verstoßene Sohn ist inzwischen Marineoffizier und beginnt mit Sally, seiner einstigen großen Liebe, ein neues Leben.

Das Höllenriff: Der 1953 entstandene Film ‚Das Höllenriff‘ mit dem jungen ROBERT WAGNER in der Hauptrolle war nicht nur einer der ersten Streifen im neuen CinemaScope-Format, sondern auch der allererste mit imposanten Unterwasseraufnahmen und einem Soundtrack von BERNARD HERRMANN in Stereo! Vom Stumm- zum Tonfilm und von Schwarzweiß zu Farbe hatte die Filmtechnik zwar seit den 1920ern eine rasante Entwicklung genommen, wurde aber durch die Verbreitung des Fernsehens zu neuen Innovationen angetrieben – die Antwort der FOX STUDIOS war CinemaScope, eine Technik mit spektakulären Breitwandbildern und erhöhter Schärfe. ‚Das Höllenriff‘ war 1953 einer der ersten Streifen im neuen Format und gilt zudem als der erste Farbfilm, der die Unterwasserwelt in spektakulären Bildern einfing. In einer der Hauptrollen des im Berufstaucher-Milieu angesiedelten Dramas um die Konfl ikte einer griechischen Familie mit ihrer amerikanischen Konkurrenz ist der gerade mal 23-jährige ROBERT WAGNER zu sehen, der später durch seine Rolle des George Litton in ‚Der rosarote Panther‘ (1963) sowie ‚Der Fluch des rosaroten Panthers‘ (1983) und natürlich die Fernsehserie ‚Hart, aber herzlich‘ an der Seite von STEFANIE POWERS Weltruhm erlangte. Der beeindruckende visuelle Effekt des Films wird noch verstärkt durch die Filmmusik des Soundtrack-Spezialisten BERNARD HERRMANN (u.a. Citizen Kane, Psycho, Taxi Driver), der für ‚Das Höllenriff‘ erstmals in Stereo arbeiten konnte.

Plötzlich: Der Auftragskiller John Baron kommt mit zwei Kumpanen in das kalifornische Kaff Suddenly, wo er den Präsidenten der Vereinigten Staaten bei einem inoffiziellen Zwischenstopp erschießen will. Als angebliche FBI-Agenten nisten sie sich im Haus der Witwe Ellen Benson ein, zeigen aber schon bald ihre wahren Gesichter und nehmen die Familie sowie Ellens Verehrer, Sheriff Tod Shaw, als Geiseln. Zwischen dem psychopathisch veranlagten Baron und Tod entspinnt sich ein Nervenkrieg, im Laufe dessen Tod gezielt versucht, Baron aus der Fassung zu bringen.



Buster Keaton in Wildwest: Diese DVD ist eine Zusammenstellung von Tonkurzfilmen der frühen 40er Jahre, in denen Buster Keaton als Verkäufer diverse Abenteuer, unter anderem im Westen, im Dschungel und bei der Armee erlebt. Infolge eines Streits mit Studioboss Louis Mayer und ausschweifendem Alkoholkonsum galt Keaton in Hollywood als unzuverlässig und hatte Probleme größere Rollen zu bekommen. Er beschränkte sich auf Kurzfilme und Nebenrollen. Eine Auswahl dieser ist unter dem Namen ‚In Wildwest‘ als Film zusammengefasst.

Der Königstiger vor El Alamein: Im Sommer 1942 stehen sich die Truppen von Feldmarschall Rommel und dessen britischen Gegner Montgomery in der Schlacht vor El Alamein gegenüber. Rommel verfolgt mit seinem Afrikakorps die britische 8. Armee. Doch die Truppen der Briten verstärken sich täglich. Und die Benzinvorräte des „Wüstenfuchses“ sind knapp geworden – die versprochenen Königstiger-Panzereinheiten treffen nicht ein. Alle Männer leiden entsetzlich unter der Hitze in der Wüste. Es gelingt den Engländern schließlich, die Deutschen kurz vor El Alamein zu stoppen. Eine erbitterte Schlacht entbrennt und es kommt zum Rückzug des Afrikakorps auf Tobruk.