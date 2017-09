Neue für Dummies Bücher, die ich euch sehr empfehlen kann sind diesen Monat im Wiley-VCH Verlag erschienen.

Neue für Dummies Bücher: Wer hier öfter mitliest weiß längst, dass ich mich sehr für die für Dummies Bücher interessiere. Ich finde es einfach nach wie vor gelungen, in welcher Einfachheit man schwere Themen erklären kann, für die man sich entweder interessiert oder die man auffrischen möchte.

Für die Produktion und Anatomie habe ich mich mal interessiert, das ging ganz schön in die Tiefe, genau wie bei Java und den Android Tablets, wobei letzteres doch sehr in Richtung blutige Anfänger ging. Java habe ich mal vor Jahren gelernt, das habe ich mir diese Tage wieder angeschaut um mich mal wieder etwas reinzufuchsen, es macht einfach Spaß sich mit diesen Themen zu umgeben und die Bücher haben alles eines gemeinsam. Sie erklären alle Grundlagen. Ich kann sie euch also ebenfalls sehr empfehlen.

8,0 von 10