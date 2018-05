Neue erotische Romane von blue panther books gibt es wieder in diesem Monat, die besten stelle ich euch hier vor.

Neue erotische Romane von blue panther books

Ich habe irgendwann vor Jahren mal einen erotischen Roman gelesen, bei dem ich mehr lachen musste als es mich in irgendeiner Form angemacht hätte, selbst meine damalige Partnerin fand das alles eher witzig als ansprechend und so dachte ich ja lange Zeit, dass erotische Romane alle so billig sind, bis mir mal ein Roman aus dem Verlag blue panther books in die Hände gefallen ist. Die sind auch auch eine gewisse Art und Weise Ordinär und deutlich, aber hier passt das besser. Für mich als Mann ist das zwar immer noch etwas befremdlich, zumindest muss ich aber nicht mehr lachen. Meine Freundin liest das aber in einem Zug weg und findet das ansprechend, daher wollte ich euch einfach mal ein paar gute neue Romane aus dem Verlag empfehlen.

Im Delta der Mekong: Mike und Lisa betreiben in Deutschland zusammen einen Swinger-Club, der eigentlich nicht besser laufen könnte. Doch Lisa fühlt sich in der offenen Beziehung zunehmend zurückversetzt und schlägt daher eine gemeinsame Reise vor. Als sie wenig später eine Kreuzfahrt auf dem Mekong machen und Mike die gleichnamige vietnamesische Serviererin sieht, steht fest, dass er sie erobern will. Sie ist jung, anschmiegsam und willig, einem Mann in jeder Form zu verwöhnen. Als Mike mit ihr von Bord geht, muss auch Lisa sich eingestehen, dass die Beziehung gescheitert ist. Dieses Thema abschließend, fliegt sie nach Deutschland zurück, während Mike und Mekong sich auf eine Reise durch das Land begeben, bei der er nicht nur die Kultur kennenlernen möchte, sondern vor allem die Vorzüge seiner jungen Gespielin …

Delicious 1 – Taste me: Alex hat einen Grundsatz: nur ficken, sonst nichts! Als überzeugte Single-Frau und Romantikverweigererin befriedigt sie nur ihre sexuellen Lüste. Als sie gleich zwei Männern näherkommt, ergreift Alex die Chance, sich ihren lang gehegten Traum zu erfüllen: eine Nacht zu dritt. Kann sie die Männer von dieser Idee überzeugen und kann Alex ihre Gefühle wirklich raushalten? Ein knisterndes Katz-und-Maus-Spiel in heißer Dreisamkeit beginnt …

Mach mich zu deiner Hure: Als die karrieregeile Melinda erfährt, dass ihr Ex-Mann Jason seine junge Geliebte heiraten will, verändert sie ihr komplettes Leben: Von der Karrierefrau verwandelt sie sich in die verführerische Hure, statt emotionsloser Umsatzzahlen entscheidet sie sich für tabulosen Sex. Damit hofft sie, Jason zurückzuerobern, der noch immer ihre Gedanken und Gefühle beherrscht. Da tritt plötzlich Riley, ein freiheitsliebender, dominanter Mann voller hemmungsloser sexueller Fantasien in ihr Leben und entzündet jedes Fünkchen ihrer körperlichen Leidenschaft. Schon bald gerät Melinda zwischen die emotionalen Fronten der beiden Männer. Wird sie sich für ihre alte Liebe oder die neue Erotik entscheiden?

Reiten macht Spaß | Erotische Bekenntnisse Anna Lynn

Reiten macht Spaß: Katharina ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die heiße Dessous und verruchtes Sexspielzeug entwirft. Dabei probiert sie ihre Kreationen nicht nur an ihren Modellen, sondern auch an sich selbst und ihren Freunden aus. Die neueste Idee sind Kunstpenisse, die den Reiterinnen beim Sport so richtig einheizen sollen … Damit macht sie ihre Geschäftspartner und ihren Chef gleichermaßen heiß. Als ein Werbefilm gedreht wird, sollen die sexy Models auf breiten Sessellehnen die Bewegungen beim Reiten simulieren. Und das bleibt nicht ohne Folgen …

Schöne geile Welt: Aus der Feder eines Meisters: 11 erotische Erzählungen, die Lust auf Wollust machen. Spannende, sinnenfreudige Abenteuer mit überraschenden Pointen, enthusiastische Bekenntnisse zur sexuellen Freiheit: zu zweit, zu dritt oder inmitten von wüsten, ekstatischen Orgien. Erlaubt ist, was gefällt — vom ersten bis zum letzten Tropfen …

Sünde in Schwarz | Erotischer SM-Roman Angelique Corse

Sünde in Schwarz: Der Millionärssohn Chris Schober hat das perfekte Leben: viel Geld, ein tolles Anwesen, eine erfolgreiche Firma. Nachts wandelt er auf den Pfaden der Lust und frönt seinen Exzessen aus Schmerz, Qual und Dominanz. Die Damenwelt liegt ihm zu Füßen und befriedigt nur allzu gern seine extravaganten Bedürfnisse. Einzig die achtzehnjährige Melissa verweigert sich konsequent seinen Annäherungsversuchen. Doch Chris gibt nicht auf, er will die verführerische Gothic-Lolita unterwerfen und sie zu seiner Sklavin machen. Dabei muss er sich nicht nur mit Melissas eifersüchtigem Bruder Garet auseinandersetzen, sondern bekommt es auch mit ihrem gewalttätigen Vater zu tun, der ein dunkles Geheimnis hütet …