Neue Erkenntnisse: Beweise für einen Besuch von Außerirdischen in vorgeschichtlichen Zeiten ist ein Buch aus dem Kopp Verlag vom 20. September 2018.

Neue Erkenntnisse: Erich von Däniken präsentiert Ihnen in diesem Buch seine neuesten und spektakulärsten Forschungsergebnisse. Er verbindet diese neuen Indizien intelligent mit denen, die sich in mittlerweile 41 Werken von ihm niedergeschlagen haben. Dabei wird deutlich: Auch diese neuen Erkenntnisse stützen die Theorie, die der Bestsellerautor seit Langem vertritt. Vor Tausenden von Jahren kamen Außerirdische auf die Erde; sie vermittelten den Menschen bis dahin unbekannte Fertigkeiten und sorgten für einen Wissenssprung.

Das neue Erich von Däniken Buch, ich freue mich da jedes Mal wieder drauf, wie ein kleines Kind an Weihnachten. Ich bin halt großer Fan der Prä-Astronautik und für mich sind diese Bücher immer sehr große Highlights. Dieses Buch fand ich mal wieder besonders spannend, weil es wirklich mal ein paar neue Geschichten parat hatte. Mich wundert das eh jedes Mal wie viel Erich von Däniken immer zu erzählen hat. Besonders spannend fand ich die erste Geschichte über langgezogene Köpfe und deren Erklärung dazu. Das ging so weit, dass Erich von Däniken sogar erzählte, dass er vor Jahren einmal Kontakt zu Pablo Escobar, den Drogenboss hatte, der ihm so einen Kopf gezeigt hatte, der sich in seinem Besitz fand. Wer wissen möchte wie diese Geschichte ausging, sollte sich das Buch zulegen, es lohnt sich sehr, ich hab es in einem Rutsch verschlungen.

10 von 10 langgezogenen Köpfen