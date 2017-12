Neue DuMont Reiseführer: Oman, Toscana, Adriaküste und Sachsen Anhalt habe ich diese Tage vorliegen und auch wenn die Auswahl kaum zusammenpasst sind es Ziele die ich gerne mal besuchen würde.

DuMont Reise-Handbuch Reiseführer Oman: Für die 4. Auflage des DuMont Reise-Handbuchs war Autor Gerhard Heck wieder intensiv vor Ort unterwegs und hat bei der Recherche das neue Nationalmuseum in Muscat unter die Lupe genommen, ebenso das im Süden Omans aus dem Boden schießende Salalah Beach Resort, eines der größten Tourismusprojekte der Arabischen Halbinsel.

DuMont Reise-Handbuch Reiseführer Toscana: Für die 4. Auflage des DuMont Reise-Handbuchs war Autorin Nana Claudia Nenzel wieder intensiv vor Ort unterwegs. Erfreulich: Viele Museumsprojekte in der Region wurden endlich verwirklicht, darunter in Florenz der neu gestaltete museale Komplex von Santa Maria Novella (SMN) und die nun fertig restaurierte Loggia di San Paolo, in der das Museo Novecento rund 300 italienische Kunstwerke des 20. Jh. zeigt.

DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Kroatische Adriaküste: Die kroatische Adria bietet einen faszinierenden Anblick: Vor der von hohen Bergen überragten, buchtenreichen Küste mit ihren flachen Badestränden liegen rund tausend Inseln, Inselchen, Schollen und Klippen im Meer. Welche Inseln lassen sich zu einer mehrtägigen Tour verbinden? Wo kann man gut Rad fahren? Und wo liegen die schönsten Strände? Welche Museen sollte man auf keinen Fall verpassen? Kompetent und praxisbezogen gibt Hubert Beyerle gleich auf den ersten Seiten des DuMont Reise-Taschenbuchs zu diesen und anderen Fragen Auskunft. In Zadar auf venezianischen Spuren wandeln oder in Dubrovnik Kunstschätze in einem Dominikanerkloster betrachten, die einstige Piratenburg Nehaj besuchen oder rund ums Mirnatal Trüffel, Wildspargel und istrischen Schinken genießen – zehn Entdeckungstouren sorgen für unvergessliche Reiseerlebnisse und stillen den Wissensdurst.

DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Sachsen-Anhalt: »Hier ist’s jetzt unendlich schön«, schrieb Goethe über das Gartenreich Dessau-Wörlitz im Osten des heutigen Sachsen-Anhalt. Von der zum UNESCO-Welterbe zählenden Parklandschaft sind auch die Autoren des DuMont-Reisetaschenbuchs Sachsen-Anhalt begeistert. Marlene Köhler und Ernst Krziwanie, die beide in Sachsen-Anhalt leben, stellen den Lesern eine Region vor, die abwechslungsreicher nicht sein könnte: Sie begleiten sie zu den Lutherstätten in Wittenberg und Eisleben, zu den bunten Fachwerkorten Quedlinburg, Wernigerode und Stolberg ebenso wie zu den ziegelroten Hansestädten Stendal und Tangermünde. Auch ihre Lieblingsorte verraten sie, darunter die ›Stadt aus Eisen‹ Ferropolis und der Jahrtausendturm in Magdeburg.

Wieder einmal möchte ich euch einige Reiseführer vorstellen, die wenn ihr diese Orte besuchen wollt unbedingt dabei sein müssen. Oman und die Toscana selbst sind so schön, ein Traum von mir einmal dorthin zu reisen. Das muss so traumhaft schön sein, ich hatte richtig Spaß mit diesen Reiseführern, auch wenn ich nicht dorthin reise, einfach um schon einmal zu schauen was es da genau gibt. Bessere Tipps hätte man kaum parat haben können, genau wie in dem Buch über die Adriaküste. Auch dorthin zu reisen wäre ein Traum, der in der Tat realistischer ist, denn ich schaue schon lange nach einer Reise. Das Buch hat mir dabei geholfen im Klaren zu werden was ich dann dort auch sehen möchte. Am realistischen ist allerdings Sachsen Anhalt, dort hatte ich schon mal ein Ferienhaus und kenne mich schon grob aus, mein nächstes Ziel dort ist Magdeburg und somit hat mich dieser Reiseführer der Region auch am meisten begeistert. Grandiose Bücher, die ihr unbedingt gesehen haben müsst. Viel Spaß bei eurer Reise.

8,5 von 10 wunderschönen Reisezielen