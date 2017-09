Neue DuMont direkt Reiseführer: Rio de Janeiro, Fuerteventura, Prag, Ardeche, Tarn und Cevennen sind diese Tage erschienen und einen Blick mehr als wert.

Neue DuMont direkt Reiseführer: Ich liebe diese DuMont direkt Reiseführer einfach, weil sie so schön schmal sind, die passen in jede Hosentasche und bieten dennoch unendlich viele Informationen zu den jeweiligen Urlaubszielen. Unglaublich wie viel man in so ein kleines Buch stopfen kann, ich bin schwer begeistert.

Ich habe mir einfach mal vier besorgt um sie miteinander zu vergleichen, mit jeweils Zielen die ich sehr gerne mal sehen würde. Rio ist natürlich ein Traum, wer weiß ob ich da jemals wirklich hinfahren werde. Die anderen Ziele sind für mich schon etwas realistischer aber ob realistisch oder nicht, ich habe mit diesen Reiseführern jetzt ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl auch nichts wichtiges nicht zu wissen oder etwas zu verpassen, das sind die großen Stärken eines Reiseführers, auch zu Zeiten von Internet, denn seien wir ehrlich, es macht weitaus mehr Spaß in so einem Büchlein zu blättern. Aber ich schweife ab. Die DuMont direkt Reiseführer sind klasse, ich bin begeistert und kann sie euch sehr empfehlen, natürlich gibt es weitaus mehr als diese vier, kann man hier zb. finden.

8,0 von 10 gut geplanten Reisen