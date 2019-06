Ich möchte euch ein paar neue Bücher aus dem Ecowin Verlag vorstellen die ich gerade lese und unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein könnten.

Haltung: Flagge zeigen in Leben und Politik: Die Politik ist Reinhold Mitterlehner in die Wiege gelegt worden. Aber wohl nicht in dieser Dimension. Der Weg führte von der Gemeindeebene über den Nationalrat bis an die Spitze seiner Partei. Er war Minister von Schlüsselressorts und schließlich Vizekanzler der Republik. Wie er diesen Weg ging, sachorientiert, gerade und ohne machtpolitische Verbiegungen – kurz, wie man eine Haltung kultiviert und lebt – erzählt er in diesem Buch.

Flirten mit den Sternen: Astronomie ist kein One-Night-Stand. Es gibt sie, weil das Universum auf immer und ewig existiert. Was hat dies alles mit dem Flirten zu tun? Das Flirten ist der Versuch einer Annäherung. Im Allgemeinen wollen wir uns anderen Menschen annähern, um sie besser kennenzulernen, um sie zu verstehen, und um vielleicht in Zukunft gemeinsam Freude und Spaß zu erleben oder Trauer zu teilen. Man kann auch mit der Astronomie flirten. Man kann versuchen, das Universum zu verstehen, die Zusammenhänge zu begreifen, sich wundern, staunen und dabei viel Spaß und Freude haben.

Von den hellen Farben der Seele: Uwe Böschemeyer hat als Psychotherapeut seit rund 50 Jahren vor allem mit Menschen zu tun, die sich von sich selbst entfremdet haben und in ihrem Leben kein Glück erfahren, die aber keineswegs krank sind, sondern nur nicht mehr wissen, welche Kräfte in ihnen stecken. Er betrachtet es als seine Aufgabe, diesen Menschen begreiflich zu machen, wer sie in Wirklichkeit sind und wie sie lernen, das Leben aus sich selbst heraus zu leben. In seinem neuen Buch verdichtet er nun all seine Erfahrungen und methodischen Ansätze – Böschemeyers sogenannter Dritter Weg hat sich längst als eigenständiges System etabliert – zu einem ebenso unterhaltsamen wie tiefgreifenden Opus Magnum, das Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit gibt und uns den Sinn des Lebens erfühlen lässt.