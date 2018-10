Neue Apple Handbücher für alle Apple-Begeisterte

Wie ihr oben auf dem Bild seht, bin ich ein absoluter Apple-Fanboy. Bis auf eine Apple Watch habe ich jedes Apple Produkt und benutze diese auch total gerne. Zum Arbeiten einfach unerlässlich mittlerweile für mich. Umgestiegen bin ich etwa vor 8 Monaten und entdecke heute noch täglich neue Funktionen. Wenn man sonst nur Windows kannte, ist ein Umstieg gar nicht so einfach, denn bei Apple funktionieren einige Dinge grundlegend anders, aber auch irgendwie leichter, wie ich finde. Daher habe ich euch hier mal neuere Handbücher zu dem Mac, dem iPad und dem iPhone verlinkt, die ich euch sehr empfehlen kann, denn hier steht wirklich alles wissenswerte drinnen, diese Handbücher machen euch zu Apple Profis, schaut also unbedingt rein, denn aus Erfahrung kann ich sagen: Nur learning by doing funktioniert nicht umfassend.

macOS Mojave – das Standardwerk zu Apples Betriebssystem: Dieses umfangreiche Benutzerhandbuch zeigt jedem Anwender, der sich mit Computern aus dem Hause Apple beschäftigt, die ganze Bandbreite des Systems auf und erklärt es anschaulich. Schon die Vorversionen dieses Standardwerks haben unzählige Leserinnen und Leser begeistert und deshalb sollte es auch in Zukunft auf keinem Schreibtisch fehlen, auf dem ein Mac steht. macOS Mojave ist enorm performant und sieht darüber hinaus super aus. Das Betriebssystem bietet für den Anwender unglaublich nützliche Funktionen und ist grundsätzlich einfach anzuwenden. Das System wird von Apple ständig weiterentwickelt, um auf dem iMac, MacBook, MacBook Pro und Mac mini stets die beste Gesamtperformance zu garantieren. Mojave ist die konsequente Weiterentwicklung der Vorgängerversionen High Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite etc. und ist gratis im App Store erhältlich. Mit diesem Buch werden Sie erleben, wie Ihnen das neu Erlernte bei alltäglichen Aufgaben einfach gelingt und zugleich richtig viel Spaß bereitet.

iPad iOS 12 Handbuch – für alle iPad-Modelle geeignet: Bei mir liegt das iPad stets griffbereit auf dem Tisch. Flugs ist es zur Hand genommen und wird vielseitig benutzt. Für die Suche nach einem Kochrezept zum Beispiel, wenn wir der Frage nachgehen, was heute auf den Tisch kommen soll. Oder wir fragen Siri, wie alt der bekannte Schauspieler ist, der gerade im Film laut Drehbuch um sein Leben ringt. Meine Lieblingsmusik wird über AirPlay auf die Musikanlage gestreamt und vieles andere mehr. Das iPad ist zum unentbehrlichen Helfer geworden. Und jetzt bekommt es durch das Betriebssystem iOS 12 ist ein Update, das es in sich hat: Das Kontrollzentrum hat sich signifikant verbessert denn die Mitteilungen werden nun nach Apps gruppiert, eine neue Bücher-App steht ebenfalls wie eine optimierte Aktien- und Sprachmemo-App zur Verfügung, iOS 12 dokumentiert wie lange Sie in welcher App unterwegs waren und noch vieles vieles mehr. Siri aber ist das Beste an iOS 12, denn durch ca. 800 Millionen aktiver Geräte verbessert sich der Sprachassistent täglich und lernt aus den zahlreichen Anfragen der Anwender. Das Buch beschreibt die Neuerungen von iOS 12 und noch viel mehr!

iPhone iOS 12 Handbuch – für alle iPhone-Modelle geeignet: An einem iPhone kann man doch nichts mehr verbessern , denkt man die ganze Zeit, wenn man ein solches besitzt. Kaum aber erscheint das neue Modell, fragt man sich, wie man je ohne dieses auskommen konnte? So ist auch diesmal atemberaubend Neues zu finden. Aber nicht zuletzt stößt man auf die allermeisten Verbesserungen nicht unbedingt beim neuen Modell, sondern in der aktuellen iOS-Version. Besonderes Augenmerk hat Apple diesmal auf die Geschwindigkeit von iOS 12 gelegt. Egal welches iPhone-Modell Sie besitzen, alles fühlt sich nochmals flüssiger, schneller und damit direkter an. Optimiert wurde zudem die Akkulaufzeit aller Modelle.. Aber auch neue nutzbringende Funktionen sind integriert worden: die Mitteilungen werden nun nach Apps gruppiert, eine neue Bücher-App steht ebenfalls wie eine optimierte Aktien- und Sprachmemo-App zur Verfügung, iOS 12 dokumentiert wie lange Sie in welcher App unterwegs waren und noch vieles vieles mehr.

