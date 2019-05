Ich habe die Tage neue Neue Anki Overdrive Fahrzeuge bekommen und möchte euch diese für eure Bahn kurz vorstellen.

Neue Anki Overdrive Fahrzeuge

Vor einiger Zeit habe ich euch das Anki Overdrive Starter Kit vorgestellt und war begeistert davon. Damals hatte ich geschrieben:

…Aufgabaut war das ganze ruckzuck, die Bahn steckt man zusammen, magnetisch, das braucht man nur aneinanderhalten, so baut man sich Bahnen in Sekunden. Verpackt ist das vielleicht ein bisschen zu viel, jede Bahn in Plastik, arme Umwelt, aber soll ich ehrlich sein? Das ist die einzige wirkliche Kritik die ich habe, denn die Idee hier ist genial. Wie gesagt, in Sekunden ist die erste Testbahn zusammengesteckt, die Autos geladen und mit dem Smartphone und Bluetooth synchronisiert. Das App hat man auch schnell geladen und führt einen durch die erste Einrichtung. Man kann da im Grunde gar nichts falsch machen. Dann gehts auch schon los, gespielt habe ich das im lokalen Multiplayer, einer ist dann der Host, der anderen kann connecten. Von bestimmt 30 Rennen hatte das einmal Probleme gegeben, war nicht weiter wild, dann einfach das App neu starten und neu probieren…

Ich war einfach begeistert und muss sagen, dass diese Rennbahn eines der wenigen Dinge ist, die ich immernoch gerne bei Freunden spiele und als ich diese Tage mal nachgeschaut habe, habe ich diese beiden neuen fantastischen Rennwagen gefunden, die ich euch hier sehr empfehlen kann.

Letzte Aktualisierung am 5.05.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

AnkiOverdrive Supertruck, X-52 Renntruck: Erweitern Sie Ihr Starter Kit um die Supertrucks und benutzen Sie Ihre Größe, Waffen- und neuartige Kontrollsysteme, um die Rennstrecke bei Anki OVERDRIVE zu dominieren. Die Supertrucks sind mehr, als nur übergroße Fahrzeuge und enthalten neben dem exklusiven Spielmodus Take Over, neue Commander und einen neuen Weg sich zu bekämpfen, dem Rage Mode. X-52 verfügt über das exklusive Waffensystem Boomer, das hinter dem Supertruck fahrenden Fahrzeugen Schäden zufügt. Smasher, beschädigt Fahrzeuge schleudert sie von der Strecke. Die Pulse Ram erzeugt ein Kraftfeld vor dem Fahrzeug und stößt die gegnerischen Fahrzeuge von der Strecke.

Anki Overdrive Supercar Big Bang Rennauto: Erweitern Sie Ihr Starter Kit um Big Bang für noch mehr Chaos mit den exklusiven Funktionen und Waffensystemen: BF-27, Frag Mine, Power Stomp. Der BF-27 ist eine nach hinten ausgerichtete Kanone, mit einem breiten Streuwinkel beschädigt. Die Frag Mine lässt einen kleinen Explosionskörper auf die Straße fallen, der nach einer Sekunde explodiert und jedem Fahrzeug in der Nähe Schaden zufügt. Der Power Stomp feuert direkt auf den Boden und erzeugt eine massive Schockwelle, die jedes Fahrzeug in der Nähe beschädigt.

9,5 von 10 geilen Fahrzeugen