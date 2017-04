Neue 2. Weltkriegs-Dokus im April

Jagdgeschwader über Afrika – Luftkrieg über Nordafrika: „Jagdgeschwader über Afrika – Luftkrieg über Nordafrika“ Jagdgeschwader 27 in Nordafrika Im August 1940 begann eine großangelegte italienische Offensive in Ostafrika. Im September rückten die Italiener in Nordafrika über die libysch-ägyptische Grenze vor. Die anfangs zahlenmäßig weit unterlegenen britischen Truppen kämpften jedoch mit großem Geschick und außerordentlicher Tapferkeit die italienische Übermacht nieder. Unter dem Eindruck dieser Ereignisse wandte sich Mussolini an Adolf Hitler und erbat militärische Unterstützung für sein mit Berlin nicht abgesprochenes militärisches Abenteuer auf dem afrikanischen Kontinent. Durch die Dummheit Mussolinis und die Unfähigkeit der italienischen Armee wurden die Deutschen in einen Kriegsschauplatz genötigt, der so niemals geplant war. Am 12. Februar 1941 trafen die ersten Teile des in der Aufstellung befindlichen „Afrika Korps“ in Tripolis ein. Die JG 27 wurde ebenfalls nach Afrika verlegt. Zuständig für den Geleitschutz eigener Kampfverbände, aber auch für die Luftsicherung der Bodentruppen, kämpften die ME 109 des JG 27 gegen die britische Spitfire und Hurricane unter der heißen Sonne Afrikas.

Fallschirmjäger – Sturmtruppen – Jagdbomber: Die deutschen Fallschirmjäger gehörten zu den kampfstärksten Verbände des 2. Weltkrieges. Ihre Einsätze gegen EBEN EMAEL, in NORWEGEN und gegen KRETA waren spektakulär. Insbesondere beim Kampf um die Mittelmeerinsel KRETA vollbrachten die Fallschirmjäger ungeheuere Leistungen im Kampf gegen einen zahlen- und waffenmässig weit überlegenen Gegner. Neben den Bodentruppen gab es auch eine Reihe von Kampfflugzeugen wie die AIRACOBRA die besonders für den Einsatz gegen Bodenziele geeignet waren. Diese JAGDBOMBER wurden immer mehr zu unangenehmen Begleitern aus der Luft.

Blitzkriege – Panzer & Infantrie Divisionen der Wehrmacht: Der 2. Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit den deutsch-polnischen Kriegen. Die Anwendung moderner Strategien, vor allem im Panzerkrieg, ermöglichte eine Vielzahl schneller und erfolgreicher Feldzüge. Die BLITZKRIEGE in Polen, Norwegen, Dänemark, an der WESTFRONT gegen Holland, Belgien und Frank-reich und 1941 auf dem Balkan waren vor allem das Ergebnis einer exzellenten militärischen Führung. Auch der Feldzug im Osten entwickelte sich zunächst nach dem Muster bisheriger BLITZKRIEGE. Erst im Winter 1941/42 kam der deutsche Vormarsch vor Moskau zum Stehen. Die materielle Unterlegenheit ermöglichte in der Folgezeit nicht die Fortführung des BLITZKRIEGES. Allmählich gingen die Kampfhandlungen in Abwehr- und Stellungskämpfe über.

