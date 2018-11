Nena – Nichts versäumt LIVE ist ein aktuelles NENA Konzert auf DVD und CDs von Sony Music aus dem Jahr 2018.

Nena – Nichts versäumt LIVE: NENA ist eine der relevantesten und authentischsten Sängerinnen der Zeit und ein großes Stück Popkultur made in Germany. Und: Man muss NENA live erlebt haben! Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist genauso einmalig und mitreißend wie ihre Stimme. Mit ihren Hits prägte sie mehrere Generationen von Musikfans, und sie steht bis heute für ein Lebensgefühl, das irgendwie und irgendwo in jedem Herzen zu Hause ist. Dementsprechend feierte NENA ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum gemeinsam mit 250.000 begeisterten Fans auf ihrer großen NICHTS VERSÄUMT-Tour 2018. In 45 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden rockte die Pop-Ikone durch vier Jahrzehnte NENA-Hits. Ein absolutes Musik-Highlight 2018, das jetzt als DVD und BluRay inklusive Doppel-Live-Album erscheint!

Ich habe die NICHTS VERSÄUMT-Tour von Nena leider verpasst. Ich ärgere mich darüber schon seit einigen Tagen. Nun habe ich diese Box entdeckt, bei dem das Konzert drauf ist. Außerdem bekommt man die Tracks noch auf 2 CDs. Aber ganz ehrlich gesagt, schaut euch das Konzert an, das ist mega geworden. Ich bin richtig beeindruckt von Nena, die mit ihren 58 Jahren noch auf der Bühne rumhüpft wie ein junges Mädchen und zugegeben, auch noch so aussieht. Sie sieht einfach klasse aus, eine wunderschöne Frau, die die Musikbranche extrem beeinflusst hat. 40 Jahre ist sie nun erfolgreich dabei, welcher Künstler schafft das heute noch? Genau, nur die ganz großen. Ich hatte richtig Spaß mir das Konzert auf DVD anzuschauen, besser wäre nur noch selbst dabei zu sein, was ich 2019 bei ihren nächsten Auftritten ganz sicher auch werde. Schaut hier unbedingt mal rein, die Songs von Nena sind klasse neu aufgesetzt und moderner arrangiert, Freude pur.

10 von 10 Luftballons